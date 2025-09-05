Bologna e l’Emilia-Romagna capitali dell’intelligenza artificiale: cos’è It4lia AI Factory

Bologna, 5 settembre 2025 – Bologna e l’Emilia-Romagna capitali dell’intelligenza artificiale grazie, IT4LIA AI Factory, una delle prime piattaforme in Europa dedicata all’intelligenza artificiale che beneficia di 420 milioni di investimenti e sarà al servizio delle imprese.

Oggi, al DAMA Tecnopolo, è entrata ufficialmente nella fase operativa.

A dare il via ai lavori, la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, insieme al presidente della Regione Michele de Pascale, oltre ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto.

L’evento è stato preceduto dalla visita della delegazione istituzionale alle sale del Tecnopolo gestite da Cineca e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) dove sono ospitate le macchine che forniranno le risorse di calcolo per il nuovo progetto: dal supercomputer Leonardo alla macchina per il cloud computing Gaia, dal prossimo computer quantistico Quantum IQM al data center INFN-CNAF.

“Il lancio di IT4LIA è l’ennesima dimostrazione dell’impegno dell’Italia a sostegno della sovranità tecnologica digitale. Un altro passo importante verso il nostro obiettivo di fare dell’Europa il continente dell’Intelligenza Artificiale sicura come motore della competitività e volano per creare nuovi servizi e applicazioni per la crescita delle nostre imprese”, commenta la Vicepresidente della Commissione Europea Henna Virkkunen.

“Con IT4LIA AI Factory si aggiunge un nuovo tassello che si aggiunge a quel cuore pulsante dell’innovazione che è il Tecnopolo di Bologna – sottolinea il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini -. A questo percorso si affianca il lavoro per portare in Italia una delle gigafactory che l’Unione Europea realizzerà per promuovere lo sviluppo dell’IA, rafforzando il ruolo del nostro Paese come hub strategico dell’innovazione. Un sistema integrato di infrastrutture, in linea con la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e quella sulle tecnologie quantistiche, capace di generare trasformazioni concrete per le piccole medie imprese, startup e pubblica amministrazione, in settori vitali come agroalimentare, cybersicurezza e manifattura. È la prova che quando l’Italia fa squadra sa guidare il cambiamento”, conclude il Bernini.

“IT4LIA AI Factory è un modello concreto di sviluppo tecnologico al servizio della comunità e delle imprese, capace di generare conoscenza, opportunità e lavoro qualificato. Un sistema di eccellenza nel quale la Regione Emilia-Romagna continuerà a investire, per affrontare le sfide dell’innovazione e della transizione digitale, e guidare uno sviluppo competitivo, inclusivo e di respiro internazionale”, commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Conclude il presidente di Cineca, Francesco Ubertini, che ha fatto gli onori di casa: “IT4LIA AI Factory segna una tappa fondamentale nella strategia europea di innovazione digitale, consolidando l'Italia come leader nell'intelligenza artificiale. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, frutto di una strategia che parte dal supercalcolatore Leonardo, inaugurato a novembre 2022, e che in questi anni ha portato a uno straordinario sviluppo dell’infrastruttura con investimenti senza precedenti”.