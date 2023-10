Lavoro, ecco Job to be: mette in contatto giovani talenti e imprese

Bologna, 24 ottobre 2023 - Il museo del Patrimonio Industriale si riempie di giovani neodiplomati e neolaureati che devono entrare a far parte del nostro scenario economico sociale. Lavoropiù facilita il loro ingresso nel mondo del lavoro, grazie all’iniziativa Job to be - Vieni a vedere il tuo futuro, un vero recruiting day che mette in contatto giovani talenti e le imprese leader della regione, tra cui Coesia e Gruppo Hera. Un match day che vuole colmare il gap tra domanda e offerta, con l’obiettivo di “coniugare l’esigenza dell’industria bolognese, considerando il divario demografico che si è creato e lo scarso numero di figure Stem prodotte dal sistema scolastico - racconta Marialisa Alberghini, strategy manager di Lavoropiù -. È un incontro concreto con aziende strutturate al fine di ottimizzare l’inserimento di talenti”.

Chi partecipa

Alla giornata di Job to be partecipano “una quindicina di aziende rappresentative del territorio - continua Alberghini -. E 80 sono i talenti: il 50% è bolognese e l’altro 50 proviene dal resto del Paese”. Per affiancare i nuovi inserimenti nelle fasi iniziali del percorso, Lavoropiù ha istituito - da 24 mesi - tre foresterie nel territorio regionale, alleggerendo il carovita e le spese abitative sempre più crescenti in città e anche in provincia. “Le nostre foresterie accolgono i nostri assistiti nei primi mesi di inserimento, tra Parma e Bologna - spiega Alberghini -. Hanno fino a sei posti letto, che ospitano le risorse con una trattenuta simbolica che non raggiunge nemmeno i 200 euro. Il nostro è un servizio di concretezza che non fa solo selezione, ma si impegna in dare risposte concrete. Le foresterie sono un costo che insiste sulla sostenibilità”.

E se dovessero esserci più richieste rispetto alla capienza degli alloggi, “Lavoropiù lavora con le strutture come i bed and breakfast per trovare soluzioni ad hoc”, conclude Alberghini.

Il mondo industriale

La cornice per l’incontro diretto tra imprese e giovani è il Museo del Patrimonio Industriale, che accoglie “800 classi in visita all’anno, che vengono per visitare il museo e fare laboratorio, come il percorso che mostra l’evoluzione del sistema industriale con la digitalizzazione - dice Daniele Vacchi, presidente dell’associazione Amici del Museo del patrimonio industriale -. Gli Itis sono bienni che consentono ai ragazzi, dopo due anni, di avere libertà di scelta nel mondo del lavoro, perché hanno tante competenze e più offerte di lavoro. Sono università dove il 70% delle ore sono svolte dai tecnici delle aziende, con in più due tirocini”.