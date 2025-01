La Perla a Calzedonia? Colla: “Sarebbe molto interessante”

Bologna, 20 gennaio 2025 – L'ipotesi che il patron di Calzedonia, Sandro Veronesi, possa farsi avanti per l'acquisizione di La Perla, come aveva già fatto nel 2012, è guardata con grande interesse anche dalle Istituzioni emiliano-romagnole. Per il brand della corsetteria “bisogna trovare soluzioni industriali e quello è un industriale”, sottolinea il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, che ha la delega alle attività produttive, a margine dell'incontro con le Camere di commercio nella sede di Unioncamere. “Ha un fatturato immenso nel settore, quindi se fosse uno degli interessati sarebbe interessante”, sottolinea Colla.

La Perla: ipotesi acquisizione da parte di Calzedonia. Colla: "Sarebbe un'ottima notizia" (Foto Dire)

“Un mio omonimo che ha un'azienda sopraffina. Confidiamo”, incrocia le dita il presidente della Camera di commercio di Bologna e di Unioncamere, Valerio Veronesi. "Per noi l'attenzione è per i lavoratori e per le imprese – aggiunge Veronesi – , che sono una cosa unica, non dobbiamo mai pensare che l'imprenditore e i suoi collaboratori siano due cose divise o che non vanno nello stesso senso", ammonisce. Insomma, un'offerta da parte di Veronesi sarebbe “un'ottima notizia per chi è di Bologna e, come me, sa la storia, dai Masotti in poi, di quel marchio importante, che è un marchio che, voglio ricordare, è stato antesignano di tutto il settore moda sulla lingerie”.

Quell'imprenditore, "che ha la potenza economica, l'esperienza e anche la capacità produttiva, speriamo abbia voglia di imbarcarsi in questo progetto e confidiamo che questa eccellenza rimanga ancora tra di noi”, conclude.