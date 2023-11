La Perla, il presidio delle lavoratrici in attesa dell’incontro al Ministero: “Situazione drammatica”

14:22

Interpellanza del Pd: "A rischio posti di lavoro"

"I gruppi del Partito Democratico di Camera e Senato hanno depositato questa mattina una interpellanza nei due rami del Parlamento per sottolineare la criticità della vertenza che si è aperta a La Perla. Primi firmatari Francesco Boccia al Senato ed Andrea De Maria alla Camera. Fra i firmatari la Segretaria Elly Schlein, da senpre impegnata in prima persona sulla vertenza, Chiara Braga, Virginio Merola, Arturo Scotto, Antonio Misiani, Pierferdinando Casini, Daniele Manca, Sandra Zampa". Così Francesco Boccia ed Andrea De Maria, parlamentari del Pd e primi firmatari della interpellanza. "Sono a rischio posti di lavoro di altissima professionalità - afferma il Pd - ed un marchio che è un patrimonio fondamentale del Made in Italy. Le notizie che sono arrivate dalla Gran Bretagna non fanno che aumentare la preoccupazione sulla affidabilità della proprietà. Nel Regno Unito infatti La Perla Global Management Limited è stata liquidata mercoledì scorso con una sentenza della magistratura inglese a causa di 2,8 milioni di sterline di imposte non pagate; risulta anche una petizione da parte dei creditori volta a chiedere la liquidazione della società e la destinazione dei proventi all'estinzione dei debiti pregressi. Temiamo che una situazione analoga si stia realizzando anche in Italia e chiediamo al Governo di verificare se sono stati adempiuti nel nostro Paese tutti gli obblighi tributari e contributivi e di valutare quali iniziative assumere in merito alla situazione sempre più critica che si sta verificando, anche in vista del tavolo di crisi convocato per oggi al Ministero competente".