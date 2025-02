La Perla, il futuro dell’azienda: arrivate 16 manifestazioni d’interesse

Bologna, 11 febbraio 2025 – ''Sono sedici le manifestazioni di interesse pervenute nei termini da altrettanti soggetti industriali e finanziari in risposta all'avviso di vendita unitaria degli asset del gruppo La Perla''.

Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

''Alla luce del crescente interesse riscontrato, in particolar modo a ridosso della scadenza, i commissari hanno richiesto al Mimit l'autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di un paio di settimane, così da garantire la massima partecipazione alla procedura.

La Perla, storico simbolo del Made in Italy

''Un grande successo e un passo decisivo verso la possibile rinascita di La Perla, storico simbolo del made in Italy. Grazie a un lavoro di squadra senza precedenti, stiamo trasformando una crisi in un'opportunità di rilancio industriale, un segnale importante per tutto il comparto della moda'', è il commento del ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

La legge salva-perline

Sarebbe allo studio del Governo una norma salva-'perline', da poter applicare a tutte le aziende che si dovessero trovare nella stessa situazione del marchio bolognese della corsetteria di lusso.