La Perla torna a vedere la luce: nuove offerte fino al 14 maggio

Bologna, 29 aprile 2025 – Ci potrebbe essere presto un lieto fine su La Perla viste le offerte per l'acquisizione dello storico marchio bolognese della moda.

L'assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia mostra ottimismo: “La procedura è ancora aperta ma sarà chiusa a giorni. Esistono offerte che hanno una loro solidità sia dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo. Insomma, esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sblocco positivo alla vertenza”.

Gli ammortizzatori sociali

Resta però l'impasse sul fronte degli ammortizzatori sociali, dopo la 'scomparsa' dell'emendamento per garantire la continuità della cassa integrazione per 50 lavoratrici rimaste oggi senza alcuna tutela. “La rassicurazione era stata data, purtroppo nel decreto sulla pubblica amministrazione quell'emendamento non è maturato. Non saprei dire perché - prosegue Paglia - ci siano questioni legate alla copertura visto che il Mef si era già opposto. Ripeto quello che ho chiesto già al ministero del lavoro, cioè di intervenire con un emendamento che abbia un carattere di minore generalità”.

Un emendamento insomma più puntato sul caso specifico. Su questo la consigliera dem Simona Lembi, autrice della domanda al question time della assemblea legislativa, rivolge un appello anche ai partiti del centrodestra per “garantire che questo provvedimento sia al più presto inserito”.

Nel momento in cui “è possibile il rilancio de La Perla, 50 lavoratrici non sono coperte da ammortizzatori e tutela. Oltre al danno anche la beffa, visto che la questione è stata sollevata in assemblea legislativa. Ma l'emendamento è scomparso dal tavolo, non so se per insipienza o sciatteria istituzionale, ma è grave che si giochi sulla pelle delle lavoratrici”.

Offerte fino al 14 maggio

Il termine ultimo per la formulazione delle offerte vincolanti di acquisto degli asset

La Perla è fissato per il 14 maggio alle 12. Lo hanno comunicato gli stessi commissari straordinari di La Perla Manufacturing Srl. Nel perimetro della cessione rientra La Perla Manufacturing, quindi lo stabilimento bolognese, insieme a un contratto di licenza del marchio con opzione di acquisto e a un'opzione di acquisto della parte italiana di La Perla Global Management Uk e di alcune partecipate estere (Emirati arabi e Cina).