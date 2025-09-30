La Perla, riparte la produzione: dal 1° ottobre diverse dipendenti tornano in azienda

Bologna, 30 settembre 2025 - Dal 1° ottobre le 165 lavoratrici de La Perla Manufacturing diventeranno a tutti gli effetti dipendenti de La Perla Atelier, l’azienda unitaria che fa capo a Peter Kern, il manager statunitense che lo scorso giugno ha acquistato lo storico marchio bolognese della lingerie di lusso.

Invece, per le circa 40 dipendenti rimanenti, appartenenti a La Perla Management (l’altro ramo della vecchia proprietà) si prospetta la firma del nuovo contratto nelle prossime settimane, quindi intorno alla metà del mese di ottobre.

Affinché tutte le perline finite negli scorsi anni in amministrazione straordinaria tornino a lavorare a pieno regime il prima possibile, probabilmente già durante la seconda parte dell’autunno.

“Sulla programmazione a lungo termine ancora non siamo entrati nel merito con Kern”, annunciano Mariangela Occhiali di Uil-Uiltec Emilia-Romagna e Stefania Pisani, segretaria generale di Cgil-Filctem Bologna.

“Contiamo, però, di riprendere la discussione a ottobre, verso l’assetto definitivo della nuova La Perla entro la fine del mese e avviare la preparazione del piano industriale con la proprietà americana”. Intanto, però, “la buona notizia è che le ragazze della Manufacturing sono a tutti gli effetti salve”.

E questo è un buon inizio: “Da almeno due mesi, con la nuova proprietà, stiamo discutendo sul come mettere in sicurezza ogni competenza”, chiariscono Occhiali e Pisani.

Di fatto, da mercoledì (a turno), diverse lavoratrici entreranno all’interno dello storico stabilimento di La Perla a Bologna, in via Mattei, “per riprendere confidenza con i mezzi e la produzione”, continuano Occhiali e Pisani.

Sulla falsariga di quanto fatto nel settembre del 2024, quando i cancelli dell’azienda hanno riaperto durante l’amministrazione straordinaria. Facendo così ripartire gradualmente la produzione.

“Abbiamo già discusso con le perline, per loro sarà un mese un po’ nel frullatore. Ma sono consapevoli che tutto questo contribuirà al rilancio finale dell’azienda”, affermano le due sindacaliste. Si tratta dell’inizio di un procedimento “burocratico” che vedrà la sua conclusione soltanto quando tutte le oltre 200 perline non saranno più in cassa integrazione straordinaria ma all’interno de La Perla Atelier di Kern.

“Siamo impegnate nella gestione de La Perla Management, così da avere tutte le lavoratrici finalmente sono un unico tetto”, chiudono Occhiali e Pisani. Sorride anche il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla: “Qualche notizia positiva fa anche bene alla salute. Se mi avessero detto, all'inizio, che saremmo arrivati dove siamo arrivati oggi, sarei stato attento a firmare. L'iniziativa di grande qualità, moralità, compostezza e fermezza delle lavoratrici e delle istituzioni, di tutta la filiera istituzionale, ha portato ad essere molto affidabili verso gli interlocutori. Hanno capito che siamo gente seria, diciamo sempre dei sì per arrivare a soluzioni industriali, mantenendo quel marchio e quelle persone a Bologna. Non si fa la Perla senza le sartine, senza le loro mani e le loro teste”. Questo “è piaciuto moltissimo al nuovo investitore", assicura Colla.

Chi è Peter Kern, il nuovo compratore

Il 10 giugno scorso è stato rivelato il nome del nuovo proprietario del marchio bolognese, un’eccellenza nel mondo che ha rischiato di chiudere per sempre. A rilevare la ditta della lingerie di lusso è stato Peter Kern, ex vicepresidente e ceo di Expedia.

Il piano industriale di Luxury Holding LLC prevede non solo l’assunzione di tutti i 210 dipendenti coinvolti nelle procedure, ma anche un rafforzamento della forza lavoro con ulteriori 40 nuove assunzioni.

Il business plan contempla inoltre quasi 30 milioni di euro di investimenti entro il 2027 e il rilancio del sito produttivo di Bologna, cuore manifatturiero del marchio.