"La Perla è salva": l’annuncio del ministro Urso. Nuove assunzioni in arrivo

Bologna, 27 maggio 2025 – “La Perla è salva”. Su indicazione del ministro Adolfo Urso, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per questa mattina il tavolo di aggiornamento relativo alla vertenza La Perla. Prima di entrare nel merito del dibattito, il clima è disteso e in tanti pensano che se il ministro è arrivato a Bologna “allora vuol dire che ci sono buone notizie”, magari un nuovo acquirente. E in effetti, prima di chiudersi all'interno degli uffici de La Perla, Urso ha annunciato la novità: lo storico brand bolognese attivo nella lingerie del lusso è salvo.

La svolta

L’incontro si è svolto presso lo stabilimento produttivo dell’azienda in via Mattei. Una 'colazione' divenuta "necessaria” dopo le ultime vicissitudini: la scadenza della cassa integrazione per 50 ‘perline’. Infatti il 10 aprile è scaduta la cassa integrazione anche per le dieci lavoratrici de La Perla Italia. Mentre il 25 gennaio è cessato l’ammortizzatore sociale per le 40 dipendenti de La Perla Management.

Investitore ancora top secret

Dopo l’incontro al ministero del Lavoro, avvenuto a metà marzo, infatti erano tante le speranze che entro metà maggio in Parlamento sarebbe stato approvato un decreto retroattivo che avrebbe previsto la proroga di sei mesi della cassa integrazione. Emendamento che tuttavia si è concluso con un nulla di fatto. La grande notizia di oggi è che "il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati”, così si è espresso Urso all’interno della sede dell’azienda. Il 10 giugno verrà rivelato il nome del nuovo acquirente.

"Grande successo, lo dovevo alle lavoratrici”

Una tavola rotonda, quella presieduta dal ministro, che non poteva che essere accesa. Tanti sono stati infatti i punti di discussione tra Roma e i commissari, le organizzazioni sindacali, tra cui Mariangela Occhiali di Uiltec e Stefania Pisani di Filctem, e anche i rappresentanti degli enti locali che hanno riportato al ministro le proprie richieste. “È stata una delle crisi più complesse – ha detto Urso – Un grande successo, lo dovevo alle lavoratrici”.

“Una battaglia di tutto il made in Italy”

Una “battaglia” che il ministro definisce “di tutto il Made in Italy e l'abbiamo combattuta insieme, senza mai mollare. Grazie all’impegno straordinario dei commissari, dei curatori italiani, dei liquidatori inglesi e dello staff del Mimit, abbiamo individuato una soluzione industriale per una delle crisi più emblematiche del settore moda, tra le più complesse mai affrontate dal ministero, per la prima volta alle prese con più procedure in diversi paesi, con una complessità legale che appariva inestricabile. Un grande successo frutto di un lavoro di squadra”, sottolinea Urso. La Perla sarà assegnata a un “soggetto unitario” conferma Urso, che “ha manifestato il proprio interesse per il marchio, il sito produttivo e i lavoratori, presentando un progetto industriale concreto per il rilancio di questa storica realtà, icona della moda italiana”.

E prosegue: "In questo stabilimento è cominciata la storia di una grande icona del Made in Italy e qui si misura la resilienza del Made in Italy che stupisce e affascina il mondo”, conclude Urso. Oltre al ministro alla tavola rotonda hanno partecipato il deputato Pd Andrea De Maria e Stefano Mazzetti, capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna.