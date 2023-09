La Perla, i sindacati con il presidio delle lavoratrici: “Serve un piano industriale”

Bologna, 20 settembre 2023 – Continua senza sosta la lotta delle lavoratrici de La Perla, che ogni giorno si radunano in pausa pranzo – dalle 12,30 circa – con un presidio permanente. Striscioni e tamburi invadono la protesta fuori dallo stabilimento del colosso della lingerie in via Mattei. Al fianco delle dipendenti oggi ci sono Stefania Pisani, segretaria generale Filctem-Cgil, e Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil. Sono 330 i dipendenti che esigono delle risposte, di cui il 90% sono lavoratrici donne.

Cosa dicono i sindacati

"La produzione è letteralmente ferma e non viene minimamente finanziato il rilancio produttivo di questa azienda – spiega Pisani -, che se continua così è destinata a morire in tempi brevissimi, non perché manca di mercato o di professionalità, ma perché abbiamo un imprenditore che non è un imprenditore”. La Perla è nelle mani del finanziare Lars Windhors, che “fa giochi di natura finanziara e sta svuotando qualunque possibilità di recupero di un’azienda che è fondamentale per il Made in Italy – continua la segretaria generale -. Abbiamo avuto modo di incrociare la proprietà al tavolo. Aspettiamo un piano industriale: deve esserci un piano di finanzializzazione collegato a un piano industriale, perché altrimenti sarebbe solo una presa in giro per i lavoratori”.

Il legame con Magneti Marelli

"Bologna senza le sue industrie storiche cambia natura e le aziende le stanno tenendo aperte i lavoratori con la loro determinazione – tuona Bulgarelli -. Alla crisi de La Perla si è aggiunto il rischio della perdita dello stabilimento Marelli di Crevalcore. Questo è il tempo di lottare per difendere l’industria e i marchi storici. Un governo che ha cambiato il nome del ministero in Made in Italy deve fare di più, perché si è fatto offendere dal finanziatore de La Perla. Tutto il mondo del lavoro deve portare la solidarietà, perché così si difendono la storia di Bologna e il suo futuro”. La lotta ora coinvolge anche l’azienda Marelli. “E’ giusto lottare – prosegue Bulgarelli -. Da anni diciamo che è necessario investire sull’elettrico e si è scelto di non farlo a Crevalcore. Questo è stato annuncio annunciato e non si è fatto niente. Il governo non ha fatto nulla per usare i fondi del Pnrr per guidare la transizione nel settore dell’auto”. Le due manifestazioni “si parlano e c’è bisogno di difendere i nostri posti di lavoro con dei diritti”, precisa il segretario. Nella lotta è compresa anche la ex Breda Menarini, “perché dobbiamo difendere un’azienda che produce autobus, non solo per il mercato interno, ma anche in Europa – conclude Bulgarelli -. Qua abbiamo le competenze, le intelligenze e lo stabilimento che può realizzare volumi importanti ad Avellino. Ma bisogna investire: serve un piano industriale”.