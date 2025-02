La Perla Bologna, lavoratrici in sit-in per chiedere gli ammortizzatori sociali con il sindaco Lepore

Bologna, 6 febbraio 2025 – Torna con un sit-in in via Mattei la protesta delle lavoratrici de La Perla per chiedere ammortizzatori sociali per le 50 dipendenti delle aziende del gruppo in liquidazione (La Perla Management e La Perla Italia) in attesa che si concretizzi la vendita dell'azienda, oggetto del bando aperto fino al 10 febbraio per raccogliere le manifestazioni di interesse.

Come sempre una lotta colorata e rumorosa: per 40 dipendenti la cassa integrazione per cessazione è scaduta il 25 gennaio, per altre 10 della rete dei negozi la fine della cig è fissata al 10 aprile. L'obiettivo dei sindacati è ottenere dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, strumenti di accompagnamento che consentano a queste lavoratrici di rimanere agganciate all'azienda ed essere assorbite assieme alle colleghe della produzione dalla futura nuova proprietà.

Al sit-in ha partecipato anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Sono qui con la fascia tricolore perché La Perla è bolognese e italiana, è un presidio industriale fondamentale per il nostro Paese. Vogliamo che queste donne siano tutte dentro la procedura e che ci diano gli ammortizzatori e che questo nuovo imprenditore che arriva salvaguardi soprattutto l'occupazione”.

"Abbiamo chiesto un incontro al governo e la Regione con il Comune sta lavorando ormai da anni per fare di tutto perché ci sia un futuro per La Perla – continua il primo cittadino -. Il futuro deve essere a Bologna anche perché queste donne vivono a lavorano a Bologna. Questo è quello che ha fatto il valore di questo marchio”.

"Serve una risposta che accompagni tutti le lavoratrici verso la vendita e il rilancio, altrimenti nessun rilancio è possibile e rischiamo di essere vittime ancora una volta della speculazione finanziaria. Il tema è normativo, noi abbiamo bisogno che gli ammortizzatori contemplano anche situazioni in cui le aziende, per quanto in liquidazione, sono destinate a essere rilanciate proprio perché messe in vendita. È assurdo che il lavoro che si è fatto per arrivare alla vendita, decada perché non ci sono gli ammortizzatori che accompagnano le lavoratrici. Vogliamo un rilancio che metta al centro il sito bolognese", rimarca Stefania Pisani della Filctem-Cgil di Bologna”.