La Perla, svolta nella vertenza: un solo acquirente per rilevarla

Bologna, 14 gennaio 2025 – Svolta nella vertenza de La Perla: tutti gli asset del gruppo, a partire dal marchio e dallo stabilimento bolognese, saranno venduti unitariamente a un unico acquirente.

La Perla, svolta nella vertenza: un unico acquirente per rilevarla

Lo prevede l'accordo raggiunto tra i commissari di La Perla Manufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di La Perla Italia e La Perla Global Management Uk (in liquidazione giudiziale) e i liquidatori inglesi di quest'ultima azienda.

L'intesa è stata annunciata dal Mimit in seguito a un tavolo tenutosi oggi a Roma alla presenza dei sindacati. Prossimamente sarà pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di un acquirente interessato alla reindustrializzazione.

"Grande soddisfazione per questo significativo accordo, per il quale desidero ringraziare i commissari italiani e i liquidatori italiani e britannici, che ci permetterà di tenere uniti il marchio con le competenze dei lavoratori", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, che ha presieduto a Palazzo Piacentini l'incontro odierno con tutte le parti coinvolte.

"Siamo riusciti a conseguire un risultato tutt'altro che scontato, destinato a diventare un caso che farà scuola" ha aggiunto il Ministro, "questa è la strada giusta per salvare l'azienda e rilanciare un simbolo del Made in Italy". Per la prima volta, procedure diverse per finalità e nazionalità, includendo persino uno scenario extra-UE, si sono armonizzate sotto la regia del Mimit con l'obiettivo di fornire una risposta industriale a uno dei principali marchi del Made in Italy, valorizzando al contempo le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.