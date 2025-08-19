Lamborghini, ecco Fenomeno: la supercar da collezione che supera la barriera dei 350 km/h

Sant'Agata Bolognese (Bologna), 19 agosto 2025 — Automobili Lamborghini ha scelto il palcoscenico esclusivo di “The Quail, A Motorsport Gathering”, in California, per svelare al mondo la sua ultima creazione in edizione limitata: la Lamborghini Fenomeno. Una vettura che porta all’estremo i valori di design, innovazione e potenza del marchio di Sant’Agata Bolognese, e che sarà prodotta in soli 29 esemplari, tutti destinati a diventare pezzi da collezione.

La Fenomeno rappresenta la più recente interpretazione della filosofia “Few-off” inaugurata nel 2007 con la Reventón, e proseguita negli anni con modelli iconici come Sesto Elemento, Centenario, Sián e Countach LPI 800-4. Una tradizione che fonde esclusività e ricerca tecnologica, dando vita a vetture che non solo segnano un’epoca, ma anticipano il futuro. Non a caso, due modelli storici come la Centenario Roadster e la Countach LPI 800-4 furono svelati proprio allo stesso evento californiano, simbolo del legame fra Lamborghini e il pubblico statunitense.

“La Fenomeno introduce alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate della nostra storia, ridefinendo ancora una volta i confini tra prestazioni e design, che rappresentano il cuore del nostro Dna”, ha dichiarato a riguardo Stephan Winkelmann, chairman e Ceo di Automobili Lamborghini. “Presentarla a The Quail, uno dei luoghi più prestigiosi della scena automobilistica internazionale e nel nostro mercato più importante, è stata la scelta naturale per condividere con i clienti questo nuovo capolavoro”.

Lamborghini Fenomeno: motore e prestazioni

Il cuore della Fenomeno è il V12 aspirato più potente mai realizzato da Lamborghini: 835 Cv erogati dal motore termico, affiancati da tre motori elettrici che aggiungono altri 245 Cv. Il risultato è una potenza complessiva di 1.080 Cv, capace di catapultare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi e di farle superare la barriera dei 350 km/h di velocità massima. Un mix che unisce tradizione e futuro, esaltando l’emozione pura della guida sportiva con il supporto di un sofisticato sistema ibrido.

Le soluzioni tecniche specifiche

Le performance della Fenomeno sono ulteriormente esaltate da soluzioni tecniche specifiche: i cerchi forgiati monodado e gli pneumatici Bridgestone sviluppati su misura garantiscono agilità e stabilità anche nelle condizioni più estreme, trasformando la vettura in un’arma perfetta per la pista.

Come da tradizione Lamborghini, anche il nome racchiude una storia di coraggio e potenza. “Fenomeno” è infatti il toro che combatté nell’arena di Morelia, in Messico, nel 2002, e la scelta rende omaggio al carattere indomito e straordinario che la vettura intende incarnare.

La presentazione californiana non è stata soltanto il debutto di Fenomeno, ma anche l’occasione per mostrare l’attuale gamma di supersportive ibride della Casa. Accanto alla nuova arrivata, i visitatori hanno potuto ammirare la Revuelto, dotata di un V12 centrale da 6,5 litri abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1.015 Cv, e capace di superare anch’essa i 350 km/h. Al suo fianco la Temerario, erede della Huracán, spinta da un V8 biturbo da 920 Cv, in grado di raggiungere i 343 km/h.

Con Fenomeno, Lamborghini non solo rinnova la propria tradizione di modelli esclusivi, ma riafferma il suo ruolo di avanguardia nel mondo delle supersportive, capace di coniugare heritage e innovazione, potenza estrema ed eleganza. Una vettura destinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia del marchio e a far sognare gli appassionati di tutto il mondo.