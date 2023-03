Lamborghini Bologna, la casa del Toro ‘svela’ la nuova auto ibrida da mille cavalli

Il progetto della nuova Lamborghini ibrida da mille cavalli

Bologna, 7 marzo 2023 – Quattro motori e potenza elettrica a non finire per fare un salto nel futuro. La nuova prova di forza di Lamborghini punta su un numero tondo: mille cavalli. Un dettaglio che spicca su tutti quelli forniti dalla casa del Toro riguardo la prima supersportiva ibrida plug-in V12 pronta a debuttare nell'anno del 60esimo anniversario del marchio.

L’auto sarà spinta da un nuovo V12 – come da tradizione – abbinato a tre motori elettrici. Architettura inedita e nuovo cambio doppia frizione trasversale posteriore a otto marce. L'obiettivo della vettura, nome progetto LB744, è definire un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida anche grazie a un'architettura inedita e un propulsore da oltre 1.000 cavalli, abbinando la potenza di un motore termico totalmente nuovo a tre motori elettrici e al primo cambio doppia frizione che debutta su una Lamborghini 12 cilindri.

Motore v12 come da tradizione

La vettura presenta infatti un layout senza precedenti: motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri, tre motori elettrici di cui uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a otto rapporti, disposto per la prima volta dietro al motore termico e trasversalmente rispetto al V12.

Batteria agli ioni di litio

Una nuova batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici si trova sotto al tunnel, spazio tradizionalmente riservato al cambio sin dai tempi della Countach.

Si ricarica anche alla colonnina

Quando la percentuale residua di carica è pari a zero, l'accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata (attraverso la rete domestica o le colonnine) sino a sette kilowatt di potenza. In questo caso il tempo necessario per una carica completa è di 30 minuti. Ma può essere ricaricato anche attraverso la frenata rigenerativa del sistema frenante anteriore, o tramite il motore termico in soli 6 minuti.

Motore dal peso piuma e dal suono autentico

Il nuovo motore L545 ha una cubatura di 6,5 litri ed è il più leggero e potente dei 12 cilindri sin qui realizzati da Lamborghini. Pesa solo 218 chili, 17 chili in meno rispetto all'unità della Aventador. "Da sempre il V12 Lamborghini è sinonimo di 'sound' unico, emozionale e inconfondibile: la fase di 'accordatura' del nuovo L545 è stata oggetto di particolari attenzioni per esaltare al massimo il sound del motore, armonico ai bassi regimi e capace di un crescendo naturale in termini di volume e di apice delle armoniche superiori", assicurano sa Sant'Agata.