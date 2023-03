Lamborghini Revuelto, ecco la prima ibrida plug-in della casa del Toro

Bologna, 29 marzo 2023 – Il v12 fedele alla linea della supersportiva per eccellenza. E in più c’è l’ibrido, per mettere un piede nel futuro. In casa Lamborghini è nata Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida plug-in.

Sessant’anni non si fanno tutti i giorni, e per questo importante anniversario, la casa di Sant'Agata Bolognese lancia il progetto sviluppato grazie al programma Direzione Cor Tauri, voluto dal presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann che porterà la casa del Toro verso la decarbonizzazione dei suoi modelli entro il 2030.

“La Revuelto - commenta Winkelmann - è una vettura unica e innovativa ma allo stesso tempo fedele al nostro Dna: il V12 è il motore simbolo delle nostre supersportive e una parte rilevante della nostra storia. Revuelto nasce per rompere gli schemi, coniugando un nuovo motore 12 cilindri alla tecnologia ibrida, trovando un bilanciamento perfetto tra la volontà di offrire ai nostri clienti emozioni mai provate prima e la necessità di ridurre le emissioni”.

Le caratteristiche: mille cavalli e trazione integrale

Revuelto ha la trazione integrale ed ha 1015 cavalli con un powertrain che abbina il motore termico centrale V12 aspirato 6,500 di cilindrata a tre motori elettrici: due all'anteriore e uno al posteriore integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti, che per la prima volta è stato installato dietro al motore termico.

La fibra di carbonio, invece, è il principale elemento strutturale, utilizzato non solo per realizzare il telaio di ispirazione aeronautica ma anche tutti gli elementi della carrozzeria, ad esclusione delle portiere e dei paraurti.

Da 0 a 100 in 2,5 secondi

Accelerazione quasi da record: da 0-100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h. I tre motori elettrici sono alimentati da una batteria agli ioni di litio che consentono anche la marcia in modalità elettrica e migliorano l'erogazione di potenza ai bassi regimi, riducendo le emissioni di CO2 del 30% rispetto alla Aventador Ultimae. Il nuovo motore ha una cubatura di 6,5 litri ed è il più leggero e potente dei 12 cilindri sin qui realizzati da Lamborghini con una potenza di 825 CV a 9250 giri. Pesa 218 kg, 17 kg in meno rispetto all'unità della Aventador. Oltre al motore a combustione interna che fornisce trazione alle ruote posteriori, la Revuelto porta al debutto una coppia di motori elettrici collocati sull'asse anteriore, ciascuno dei quali fornisce trazione ad una ruota. C'è poi un terzo motore elettrico capace, a seconda della modalità di guida e della condizione di marcia, di fornire coppia al retrotreno.

Tredici stili di guida

La Revuelto ha una autonomia solo elettrica fino a oltre 10 km. Insieme al sistema ibrido debuttano anche tre nuove modalità di guida dedicate: Recharge, Hybrid e Performance. Queste vanno ad abbinarsi alle altre driving modes denominate Città, Strada, Sport e Corsa. In totale, sono 13 gli stili di guida che sottolineano i diversi caratteri e potenzialità della vettura in base alla circostanza ed alla tipologia di strada o di pista.

L'apice della potenza di 1015 CV si ottiene in modalità Performance. L'abitacolo ospita un pronunciato profilo in carbonio che racchiude le bocchette d'aerazione centrali e il touchscreen verticale da 8,4 pollici, cuore tecnologico della vettura.

Pilota e copilota possono visualizzare contemporaneamente le stesse informazioni dai display posizionati nel cockpit digitale da 12,3 pollici, lato guidatore, e nel display da 9,1pollici installato sulla plancia lato passeggero. Revuelto introduce la funzione "swipe”, grazie alla quale pilota e copilota possono spostare dal display centrale a quelli laterali applicazioni e informazioni. Il volante è stato ispirato dal mondo racing con la possibilità di selezionare le modalità di guida, il sistema di sollevamento della vettura e l'inclinazione dell'ala posteriore. Sono disponibili 400 colori differenti per la carrozzeria, senza contare che ogni cliente può personalizzare ulteriormente il proprio esemplare, definendo la livrea che più preferisce. Il prezzo della Revuelto è di 510.000 euro tasse incluse, la vettura è già ordinabile e le prime consegne sono previste entro la fine del 2023.