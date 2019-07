Bologna, 2 luglio 2019 - Si allarga lo stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. Oggi è stato inaugurato, infatti, l'impianto di verniciatura: una struttura all'avanguardia in Italia che permetterà a regime di viaggiare al ritmo di 23 vetture al giorno e darà lavoro a 200 persone, la gran parte nuovi assunti. Pulitissimo e organizzatissimo, quasi più simile a un laboratorio di scienza applicata che a una fabbrica, l'impianto si estende su circa 17mila metri quadrati e vale un investimento di una cinquantina di milioni di euro. Numeri importanti, che vanno di pari passo con la crescita dell'azienda: nel primo semestre 2019 Lamborghini ha venduto il 96% di vetture in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grazie soprattutto al Suv Urus, al quale sarà dedicato esclusivamente lo stabilimento di verniciatura.

L'impianto è guidato da un cervellone elettronico che monitora in tempo reale tutte le attività al suo interno. La novità rispetto a strutture analoghe sta nel fatto che ogni scocca non segue un percorso stabilito tra le varie aree di intervento, ma ne ha uno ritagliato su misura in base alle esigenze di ogni modello. Una necessità dato il grado di personalizzazione che i clienti Lamborghini possono richiedere per i propri acquisti. Inoltre, questo meccanismo modulare prevede una gamma di colori e una flessibilità dell'intero processo mai viste prima.

"E' un progetto unico nel suo modo di interpretare la verniciatura e farà da pilota per il futuro del nostro gruppo", ha sottolineato Stefano Domenicali, chairman di Lamborghini: "E' un momento felice per la nostra azienda, la chiave è quella di guardare al futuro creando prodotti che facciano felici i nostri clienti".

Per Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer, "la nuova verniciatura completa un percorso di espansione strategica per lo stabilimento di Urus, che ha appena raggiunto l’importante soglia delle 5mila vetture prodotte in un anno. Un successo straordinario che giustifica l’investimento importante che si traduce anche nella nostra volontà di salvaguardare al massimo know-how, crescita occupazionale nel territorio e identità di marca".