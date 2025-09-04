Tra i lavoratori di Yoox a rischio, Milena e Antonio: “E’ dura trovare un impiego a più di 55 anni...”

Bologna, 5 settembre 2025 – “Ci hanno preso alla sprovvista. E io adesso, fatico ad avere fiducia nel futuro”. Milena Tamburini lavora al magazzino Yoox Net-a-Porter (Ynap) dell’Interporto da 15 anni, ancora prima che l’azienda di abbigliamento online assorbisse Mr.Job. Per 15 anni, appunto, ha sigillato e stoccato abiti nel magazzino.

“E lunedì, è arrivata la doccia fredda”, racconta Tamburini, che è Rsa della Fisascat-Cisl citando i 211 esuberi annunciati tra Bologna (165 circa) e Milano. E la paura di un possibile licenziamento si è insinuata tra i lavoratori.

Nei capannoni di Yoox, il malumore si tocca con mano. “Ho 57 anni - continua la lavoratrice –, mi mancano 7-8 anni alla pensione. Non è facile trovare un posto ora, io ho anche delle limitazioni fisiche dovute alle mansioni che abbiamo svolto in questi anni. Come succede alla maggior parte di noi. Abbiamo lavorato al sabato, abbiamo sempre dato la massima disponibilità, e adesso rischiamo di restare con un pugno di mosche in mano”.

Amarezza, si diceva. Anche perché lo scorso maggio, dopo l’acquizione di Yoox Net-a-Porter (allora già passata dal fondatore Federico Marchetti agli svizzeri di Richemont) da parte della piattaforma tedesca di e-commerce di lusso Mytheresa-LuxExperience, i nuovi vertici “si erano presentati benissimo, promettendo di sistemare gli aspetti che non andavano. C’erano gli ordinativi in calo, però una volta si dava la colpa al Covid, un’altra a qualcos’altro. Mai ci saremmo aspettati una mazzata così”.

La prima riunione è fissata il 12 settembre, “stare due settimane con questa incertezza è dura”, chiude Tamburini

Anche Antonio Valente lavora da 21 anni in azienda: “Ne ho 55, e non credo che, per come è fatta oggi l’Italia, sia facile per me trovare un’altra occupazione, nel caso peggiore”.

Anche Valente lavora nei magazzini Yoox all’Interporto, ha un compagno, ed è preoccupato: “Ci sono intere famiglie, composte da marito e moglie, con figli a carico, che lavorano qui. Non si può certo essere sereni”.

Nei vari passaggi di proprietà, gli ordini erano calati, ma nessuno degli addetti si aspettava il peggio.

E ora? “Aspettiamo gli eventi, la contrattazione ha i suoi tempi - premette Valente – Io ho sempre fiducia, di sicuro lavorare con una spada di Damocle così sulla testa non è facile. Speravo di andare in pensione restando in questa azienda”.