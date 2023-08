Lavori in aeroporto a Bologna: "Controllo bagagli veloce e terminal più spazioso"

Bologna, 2 agosto 2023 – Lavori in corso ‘dietro le quinte’ all’aeroporto Marconi. Sono in corso cantieri operativi giorno e notte, in buona parte invisibili ai passeggeri, "all’interno del piano di sviluppo che vede un impegno complessivo di 200 milioni nei prossimi cinque anni", spiega Nazareno Ventola, ad e direttore generale dell’aeroporto. Alla fine di questo lotto di interventi "avremo uno scalo molto più efficiente, spazioso e funzionale".

I lavori – che non interrompono l’attività dello scalo, aperto 24 ore su 24 – coinvolgono tre zone distinte dell’aeroporto: terminal (l’area più critica in termini di spazi), parcheggi e piazzali.

Terminal

Sono i corso i lavori nella zona di accesso all’aeroporto, al primo piano. L’area sarà riqualificata, più funzionale, con la presenza di attività commerciali. La fine lavori è prevista a metà-fine settembre.

Il secondo cantiere prevede la riqualificazione della sala partenze Schengen. Per acquisire maggiore spazio viene spostata una parete interna nell’area post controlli di sicurezza. "Guadagneremo 800 mq di spazio operativo, e quasi 300 sedute in più", calcola Ventola.

I lavori, partiti da un paio di mesi, vanno avanti per fasi successive, senza interrompere l’attività aeroportuale. Fine prevista: 2025.

Il terzo cantiere che interessa il terminal riguarda l’area ‘sicurezza e passaporti’. Verrà ampliata l’area di "accodamento passeggeri" verso i controlli.

La novità che snellirà e velocizzerà molto le procedure di controllo bagagli, spiega Ventola, "sarà l’introduzione di nuove macchine radiogene Standard 3 tomografiche", che eseguono una vera e propria Tac a borse, zaini e valigie.

I passeggeri potranno non solo portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, ma anche computer, tablet e telefonini senza doverli tirare fuori e separare dal bagaglio.

Saranno installate anche nuove linee con in nastri trasportatori più lunghe, larghe e veloci.

Parcheggi e viabilità

È in affidamento l’appalto di un parcheggio multiplano, da sette piani e oltre duemila posti auto. (Oggi i posti nei parcheggi del Marconi sono circa cinquemila). I lavori, divisi in due lotti, partiranno in autunno.

In tema di viabilità, "l’aggiunta di una corsia nella rotonda interna ha migliorato la situazione rispetto all’anno scorso", commenta Ventola. Così come la realizzazione dello svincolo di uscita dall’area merci.

Piazzali

Già realizzato l’ampliamento del terzo lotto dei piazzali, con una superficie di 42mila metri quadrati per il parcheggio degli aerei.

Partiti i lavori di riqualificazione straordinaria dell’asfalto del ‘piazzale 1’, uno dei più vecchi dell’intero scalo. Si tratta di un intervento su 15mila metri quadrati, per due posti aereo. La prima fase dei lavori terminerà a ottobre-novembre.

Sostenibilità

Quest’anno vengono installati due impianti fotovoltaici, sui tetti del terminal e di un parcheggio. "In area Nord – spiega Ventola – sarà poi realizzato un impianto fotovoltaico a terra, con una capacità che, negli anni, raggiungerà una potenza di 20 megawatt, in grado di coprire circa la metà del fabbisogno energetico dell’aeroporto".

Verso Nord "è previsto anche un importante investimento in un’ampia fascia boscata, con pista ciclabile, la cui piantumazione prende il via quest’anno". Un’altra ciclabile, in via Triumvirato, collegherà il Marconi alla città.