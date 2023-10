Lavoro: Despar assume, come candidarsi a Bologna, Imola e Parma

Bologna, 3 ottobre 2023 - Despar assume e lo fa con dei Job day organizzati da ottobre a dicembre in regione, con un calendario di giornate dedicate interamente alla campagna assunzioni e quindi a chi vuole candidarsi per una delle posizioni aperte, sia nei punti di vendita che per il centro direzionale e logistico regionale. Le città scelte per gli appuntamenti sono Bologna, Imola e Parma.

Le modalità di incontro per consegnare i curricula e incontrare i recruiter sono due: nei punti vendita di riferimento e a bordo del Camper Despar, un ufficio itinerante pensato proprio per essere sempre a contatto con il territorio.

Il primo appuntamento è previsto il 6 ottobre a Parma, all'Interspar di via Tebaldi 14A, dalle 15 alle 19. Il 10 ottobre, il 14 novembre e l’1 dicembre è la volta di Bologna e precisamente dell’Eurospar di via Ottaviano Mascherino 10 (zona Stalingrado) con fascia oraria 14-19.

Per i punti vendita di Bologna, Despar è alla ricerca di specialiste e specialisti per i reparti macelleria e gastronomia, addette e addetti alle vendite per tutti i reparti.

Per il magazzino di Castel San Pietro Terme invece le posizioni aperte riguardano le mansioni di addette e addetti al magazzino e autisti. Il Job Day a bordo del camper Despar aspetta invece tutti i candidati interessati all’interno del parcheggio dell’Interspar di Imola (via della Senerina 12) il 12 ottobre 2023 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il 13 ottobre il camper Despar si dirigerà nel parcheggio dell'Interspar di Bologna (via dell’Industria 12/A-B-C) dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.