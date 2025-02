Lavoro, open day all’Esselunga di Casalecchio: quando e come partecipare

Bologna, 3 febbraio 2025 – Si terrà il 4 febbraio l’Open Job Day Esselunga ad accesso libero organizzato dal Gruppo Esselunga per incontrare i candidati interessati a lavorare all’interno dei negozi Esselunga e dei Bar Atlantic in cui si ricercano cinquanta persone per varie figure.

Come partecipare e dove andare

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nella data prevista, portando con sé il proprio curriculum, senza doversi registrare né inviare la propria candidatura preventivamente.

L’iniziativa si svolgerà martedì 4 febbraio, dalle ore 10 alle 18 all’interno del superstore Esselunga di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) in Piazza degli Etruschi numero 2.

In questa occasione, i candidati incontreranno direttamente i recruiter del Gruppo Esselunga: l’obiettivo è ricercare persone per il potenziamento dell’organico dei negozi Esselunga e dei Bar Atlantic di Bologna e provincia.

Le figure ricercate

Esselunga cerca 50 persone attraverso un evento ad accesso libero. Le professionalità ricercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista.