Lavoro, al via la nuova piattaforma Siisl: “Un omaggio a Marco Biagi”

Bologna, 30 agosto 2023 - E' stata dedicata a Marco Biagi, il giuslavorista ucciso a Bologna dalle Br, la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), il nuovo portale dedicato dal Governo alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro. Lo ha annunciato la stessa ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone: "Dalla legge Biagi ad oggi le politiche attive non hanno dato risposte strutturali in termini di incrocio di domanda e offerta di lavoro - ha detto - Con molta umiltà dico che questo percorso, questa piattaforma è un omaggio a Marco Biagi, che considero ancora il più visionario, il più importante riformista in tema di lavoro".

Le misure in campo

La piattaforma Siisl prende il via il primo settembre insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il nuovo strumento per i soggetti occupabili che escono dal Reddito di cittadinanza. "È la prima pietra - promette Calderone - Poi ci sarà la costruzione del percorso per l'Assegno di inclusione (Adi)", in vigore dal primo gennaio 2024. La piattaforma potenzialmente si propone come punto di riferimento per tutti i cittadini.

"Così mettiamo in rete il mondo del lavoro"

Con la nuova piattaforma Siisl "mettiamo in rete il mondo del lavoro: le regioni, il ministero, l'Inps, i centri per l'impiego, le agenzie private per il lavoro, gli enti per la formazione", sottolinea la ministra Calderone. "La vera novità è la sinergia tra regioni, centri per l'impiego e agenzie pivate per il lavoro", rimarca la ministra, sottolineando che si tratta di "un progetto che ha dimensioni molto più ampie. Non bisogna pensare che sia destinato solo ed esclusivamente agli ex percettori del Reddito di cittadinanza e alla platea dei nuovi soggetti dell'Assegno di inclusione (da gennaio 2024), l'obiettivo è fare della piattaforma il luogo di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di formazione". E ancora: "Non abbiamo inventato niente di nuovo, abbiamo valorizzato quello che abbiamo già: una grande mole di dati, che finora si sono parlati con sistemi differenti. Oggi possiamo avere immediatamente la dimensione complessiva", evidenzia Calderone.

L'attentato a Biagi

Biagi fu ucciso la sera del 19 marzo 2002, dopo che come ogni sera aveva percorso in bicicletta il tratto di strada che separa la stazione di Bologna dalla sua abitazione di via Valdonica: un commando di brigatisti lo bloccò di fronte al portone della sua casa, al civico 14. I terroristi, con indosso caschi integrali, aprirono il fuoco per poi allontanarsi molto velocemente. Colpito da sei proiettili, alle 20,15 Biagi morì tra le braccia dei medici del 118.

La rivendicazione dell'attentato, a firma Nuove Brigate Rosse, venne inviata quella stessa notte a diverse agenzie e quotidiani e faceva riferimento a una nuova precisa strategia dell'organizzazione terroristica, volta a colpire uomini dello stato legati a un contesto di ristrutturazione del mercato del lavoro.