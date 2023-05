Lavoro a Bologna, il ‘Talent Day’ di Fipe unisce giovani e pubblici esercizi

Bologna, 29 maggio 2023 - Avvicinare i giovani al mondo dei pubblici esercizi, puntando sulla rivalutazione delle figure professionali del settore e sulla conseguente formazione. Su questo si basa Talent Day, giornata organizzata dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, che ha un circuito nazionale. Il settore del turismo e della ristorazione sono costantemente alla ricerca di persona, e la Fipe ha trovato il modo di favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Dopo il convegno ‘Il lavoro dei pubblici esercizi’, che illustra la situazione attuale e gli scenari futuri ipotizzati per il settore, c’è uno spazio dedicato al Job Speed, un intero pomeriggio, dalle 14 alle 18 all’Hotel Savoia Regency, dedicato all’incontro tra le imprese dei pubblici esercizi e chi ha il desiderio o l’ambizione di diventare un loro prezioso collaboratore. “Se i giovani non avessero voglia di lavorare, allora la colpa sarebbe degli anziani – spiega Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe- che non offrono opportunità e non riescono a trasferire quali sono i valori, anche umani, e le competenze . Ci sono un milione e duecento posti scoperti e 560 mila sono i bisogni dichiarati dal terzo settore”. Dati importanti e preoccupanti, che allarmano Confcommercio Ascom. “Abbiamo avviato già da tempo una ricerca e un matching tra domanda e offerta – dice Enrico Postacchini, presidente Ascom-. C’è grande necessità di personale qualificato, e il contratto nazionale di Fipe è un contratto di tutto rispetto. Si tratta di lavoro vero, perciò le nuove generazioni non devono coglierlo come aspetto stagionale: non bisogna perdere la speranza di entrare come apprendisti, collaboratori, e poi lanciare un’attività in proprio”. “Alcune aziende della città hanno subito danni indiretti dell’alluvione, dati dai mancati ricavi – continua Postacchini-. Questo danno è sufficiente compensarlo con un congelamento delle scadenze fiscali e moratorie bancarie, come abbiamo chiesto. Nel caso delle moratorie bancarie, è già attivo all’interno delle filiere”. Ma Ascom fa fronte a questa emergenza, anche con ‘Sos Lavoro’. “Ci preoccupiamo di mettere a contatto le imprese associate, creando occasioni di formazione e di dialogo – dice Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom-. Oggi vediamo il bicchiere mezzo pieno, ma serve la revisione del contratto nazionale collettivo del lavoro: il tetto netto delle buste paghe va aumentato, ma non può continuare a esserci un lordo così alto per le aziende che assumono”.

Il Talent Day mette in comunicazione aziende e giovani. “Il tema della formazione e dell’incrocio fra domanda e offerta, soprattutto nel terziario avanzato e nella filiera del turismo, dei pubblici esercizi, è importante – afferma Andrea Corsini, assessore regionale al turismo-. Abbiamo bisogno di trovare una manodopera qualificata e di costruire figure professionali che siano in grado di alimentare questo settore, che per l’Emilia-Romagna vale moltissimo”.