Lavoro a Bologna, Tper a caccia di autisti: ne servono 50

Bologna, 15 aprile 2023 – Più di cento nuovi autisti in sei mesi. Assunzioni a ciclo continuo per Tper, che ha già formato dall'inizio dell'anno 56 conducenti e tra maggio e giugno ne metterà sotto contratto altri 50.

Nel 2022 l'azienda di via Saliceto ha assunti 141, confermando il fabbisogno di autisti professionali che caratterizza il settore dei trasporti (ne mancano 20.000 in Italia, 7.000 nel trasporto locale). Per contrastare la difficoltà nel reperimento di personale di guida e il forte turnover, anche Tper ha adottato azioni per favorire l'inserimento di nuovi conducenti di linea, dando una mano ai giovani che non sono ancora in possesso delle necessarie abilitazioni, quanto le persone che hanno perso un lavoro.

Trecento conducenti formati in due anni

L'attività prosegue con inserimenti praticamente "a ciclo continuo": nella seconda parte dell'anno, in base ai fabbisogni previsti, l'azienda prevede di dover trovare altri 60/70 autisti, portando a 300 il numero dei conducenti formati in due anni. L'ingresso in azienda avviene tramite partecipazione ad una procedura selettiva semplificata riservata ai giovani sotto i 30 anni e ai lavoratori che hanno perduto il lavoro e ricevono un'indennità di disoccupazione (Naspi) con assunzione a tempo indeterminato, in apprendistato per i primi 36 mesi.

Per la partecipazione alle selezioni non è richiesto il possesso delle abilitazioni necessarie per guidare mezzi i pubblici (patente D e certificato di qualificazione del conducente), ma i candidati idonei hanno 18 mesi di tempo per acquisirle. Ai candidati idonei, ma non ancora patentati, l'azienda coprirà integralmente i costi delle abilitazioni (3.000 euro circa) a fronte di un impegno reciproco di costituzione del rapporto di lavoro.

A maggio, inoltre, Tper, in collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani, avvierà un "training center" per le persone in cerca di lavoro del progetto "Insieme per il lavoro". Il corso è destinato a 25 persone individuate dal network messo in piedi da Città metropolitana, Curia e Comune, riconoscerà ai partecipanti anche un'indennità oraria, mentre Tper finanzierà l'acquisizione delle abilitazioni necessarie alla guida e curerà tutto il percorso formativo sul ruolo di operatore d'esercizio.

Candidature, come fare

Oltre a ciò, per lavorare in via Saliceto si possono presentare anche candidature spontanee con assunzione a tempo determinato per 24 mesi, previo colloquio valutativo, di persone che sono già in possesso delle abilitazioni. Tper organizza per i nuovi autisti più di 180 ore di formazione tra aula e guida, curando tutti gli aspetti legati alla centralità del ruolo di conducente di un mezzo pubblico.

Il programma formativo non si esaurisce con il corso d'ingresso, ma prosegue con un piano formativo strutturato che prevede ulteriori interventi, specie nel corso dei primi anni, per lo sviluppo della professionalità dell'autista. Ai conducenti dei mezzi pubblici viene applicato il contratto collettivo nazionale di categoria, che prevede 14 mensilità, a cui si aggiunge quanto previsto dall'integrativo aziendale.