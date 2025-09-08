Licenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero

Bologna, 8 settembre 2025 – Sciopero e presidio di fronte ai magazzini Yoox dell’Interporto di Bologna. Così, stamattina, è iniziata la mobilitazione contro i 211 licenziamenti annunciati dal colosso tedesco LuxExperience (che comprende anche MyTheresa).

Bandiere e fischietti davanti ai cancelli, per dire no a questi tagli che entrano nella carne viva del tessuto produttivo bolognese, essendo concentrati in massima parte (160 esuberi) nelle sedi del nostro territorio. “La partecipazione è stata altissima, vicina al 95 per cento – spiega Mariano Vendola, della Filcams-Cgil – mercoledì 10 è stato convocato il primo tavolo di incontro con la proprietà e i sindacati nazionali, e oggi è partita la richiesta di vertice al Ministero”. Già convocate le altre assemblee il 12 a Interporto e il 15 a Zola: lì verranno decise le prossime mosse.

La preoccupazione per il destino dei lavoratori è massima. “I lavoratori più a rischio sono impiegati nei magazzini dell’Interporto (135 tra quelli definiti in esubero, su 400 totali che vi lavorano) – spiega Silvia Balestri, Fisascat-Cisl –. L’azienda per ora non ha fatto nessuna apertura, anzi nella lettera con cui ha aperto la procedura, non ravvisa possibilità di attivare ammortizzatori sociali, né prefigura ricollocazioni. E’ stata una comunicazione molto secca, choccante per i lavoratori”.

Al presidio cono passati anche la sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il capogruppo in Comune di Coalizione Civica, Detjon Begaj, il segretario della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli, oltre a rappresentanze dei lavoratori Lamborghini e di quelli in appalto ai magazzini Yoox dell’Interporto. La richiesta, unanime, è il ritiro dei licenziamenti, in modo da avviare in modo più sereno la trattativa. Ma la battaglia è appena iniziata.