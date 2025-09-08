Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vm motoriProf a 20 anniPrevisioni meteoLaura PausiniGuardiano dell'isolaDon Benzi
Acquista il giornale
EconomiaLicenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero
8 set 2025
ANDREA BONZI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Economia
  4. Licenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero

Licenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero

Inizia la mobilitazione per evitare i 160 esuberi annunciati dall’azienda (211 a livello italiano), i sidnacati: adesione al 95%. Mercoledì il primo incontro tra sindacati e proprietà, che fa capo alla tedesca LuxExperience

Crisi Yoox: l'azienda ha annunciato 211 licenziamenti la maggior parte dei quali nelle sedi bolognesi

Crisi Yoox: l'azienda ha annunciato 211 licenziamenti la maggior parte dei quali nelle sedi bolognesi

Per approfondire:

Bologna, 8 settembre 2025 – Sciopero e presidio di fronte ai magazzini Yoox dell’Interporto di Bologna. Così, stamattina, è iniziata la mobilitazione contro i 211 licenziamenti annunciati dal colosso tedesco LuxExperience (che comprende anche MyTheresa).

Bandiere e fischietti davanti ai cancelli, per dire no a questi tagli che entrano nella carne viva del tessuto produttivo bolognese, essendo concentrati in massima parte (160 esuberi) nelle sedi del nostro territorio. “La partecipazione è stata altissima, vicina al 95 per cento – spiega Mariano Vendola, della Filcams-Cgil –  mercoledì 10 è stato convocato il primo tavolo di incontro con la proprietà e i sindacati nazionali, e oggi è partita la richiesta di vertice al Ministero”. Già convocate le altre assemblee il 12 a Interporto e il 15 a Zola: lì verranno decise le prossime mosse.

Approfondisci:

Tra i lavoratori di Yoox a rischio, Milena e Antonio: “E’ dura trovare un impiego a più di 55 anni...”

Tra i lavoratori di Yoox a rischio, Milena e Antonio: “E’ dura trovare un impiego a più di 55 anni...”

La preoccupazione per il destino dei lavoratori è massima. “I lavoratori più a rischio sono impiegati nei magazzini dell’Interporto (135 tra quelli definiti in esubero, su 400 totali che vi lavorano) – spiega Silvia Balestri, Fisascat-Cisl –. L’azienda per ora non ha fatto nessuna apertura, anzi nella lettera con cui ha aperto la procedura, non ravvisa possibilità di attivare ammortizzatori sociali, né prefigura ricollocazioni. E’ stata una comunicazione molto secca, choccante per i lavoratori”.

Al presidio cono passati anche la sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il capogruppo in Comune di Coalizione Civica, Detjon Begaj, il segretario della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli, oltre a rappresentanze dei lavoratori Lamborghini e di quelli in appalto ai magazzini Yoox dell’Interporto. La richiesta, unanime, è il ritiro dei licenziamenti, in modo da avviare in modo più sereno la trattativa. Ma la battaglia è appena iniziata. 

Approfondisci:

Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna

Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata