Licenziamenti in Yoox, sindacati e Regione alzano la voce: “Ritiro immediato dei licenziamenti”

EconomiaLicenziamenti in Yoox, sindacati e Regione alzano la voce: “Ritiro immediato dei licenziamenti”
10 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Il tavolo con il Ministero sulla crisi si tiene nella sede di Assolombarda a Milano. L’azienda di e-commerce ha annunciato 211 esuberi, la maggior parte dei quali a Bologna

Bologna, 10 settembre 2025 – Licenziamenti in Yoox, alzano la voce sindacati e Regioni che se la prendono con la “decisione unilaterale” dell’azienda che ha annunciato oltre 211 esuberi, la maggior parte dei quali nelle sedi bolognesi dove si sono già svolti scioperi di lavoratori. Intanto, cresce l’attesa dell'esito del primo tavolo con il Ministero sulla crisi, che si tiene oggi nella sede di Assolombarda a Milano.

“O ritira i licenziamento o sarà lotta  tuona il segretario generale Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri –. Noi non possiamo prescindere dal punto fondamentale che abbiamo scritto anche nel Patto per il lavoro e per il clima e cioè che nessuno in questa regione a fronte di crisi o presunte tali può procedere a licenziamenti unilaterali". Per Bussandri in caso di crisi aziendali "ci si siede intorno a un tavolo e si discute, altrimenti la risposta tradizionale del sindacato è quella del conflitto".

Gli offre immediato man forte l’assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, che classifica come “non accettabili le scelte unilaterali su pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi – ricorda l'assessore – abbiamo scelto di aspettare la giornata di oggi anche per rispetto delle procedure. A quanto ci è dato di sapere, ne siamo certi, oggi le rappresentanze sindacali chiederanno, e noi condividiamo, il ritiro dei licenziamenti. Laddove la direzione aziendale e la proprietà non dovessero andare in questa direzione già la settimana prossima noi convocheremo, secondo lo spirito del patto per il lavoro e per il clima, il tavolo regionale di salvaguardia".

A sottolineare le difficoltà di questa crisi era stata, però, ieri la presidente di Confindustria regionale, Annalisa Sassi: quella di Yoox, una società “che ha sede all'estero”, e dunque questa è una situazione "non facile da gestire. Comunque sono stati intavolati dei negoziati, dei dialoghi con l'azienda e quindi si auspica che si trovino dei punti di atterraggio".

