Liquidazione ex Saga, prima svolta: salvi 25 dipendenti

Gaggio Montano (Bologna), 1 aprile 2025 – Un piccolo, ma essenziale passo in avanti per quanto riguarda il destino dell’ex Saga Coffee. È stato un incontro caldo, ma unitario. Questo è il riassunto della riunione di ieri mattina tenutasi in Regione fra i rappresentanti di Fiom e Fim, il sindaco Pucci di Gaggio Montano, Mazzetti della Città metropolitana, i rappresentanti del Gruppo Triulzi, dell’Agenzia regionale per il lavoro, di Confindustria Emilia-Romagna, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e il liquidatore Mattia Berti.

In questa sede si è arrivati a un “vitale” accordo che prevede la ricollocazione immediata di 25 lavoratori del reparto lamiera presso la società Minifaber, guidata dalla famiglia Melocchi e anch’essa presente al tavolo di via Aldo Moro, entro il 14 aprile. “Questo accordo rappresenta un prerequisito fondamentale per la reindustrializzazione del sito e la soluzione per i restanti 105 lavoratori”, aggiunge Primo Sacchetti, delegato Fiom Bologna. C

ontento è anche Massimo Mazzeo, segretario cittadino di Fim-Cisl: “Bene la continuità con la famiglia Melocchi, ma occorre trovare un modo per salvare anche gli altri lavoratori del ramo plastica”. ‘Step by step’, passo dopo passo, è la sintesi dettata da Mazzeo: “Prossime fasi? Svilupperemo insieme alla famiglia Melocchi un piano che riguarda la gelatiera. In questo modo potremmo tenere all’interno dell’azienda altre persone”, continua. La fase successiva, invece, prevede una ricerca approfondita – insieme alle istituzioni del territorio – delle manifestazioni di interesse da parte di imprenditori locali per l’acquisto dell’altro ramo della ditta: “La migliore imprenditoria bolognese si attivi per raggiungere l’obiettivo di reindustrializzazione”, dicono in coro Sacchetti e Mazzeo.

Inoltre, sempre su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, Berti si è impegnato a prolungare l’attuale cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale fino al 31 maggio 2025. Dopodiché, dal 1° giugno e per 12 mesi, entrerà in vigore la cassa integrazione per cessazione. “Abbiamo notato un grande impegno da parte di tutti, anche e soprattutto delle istituzioni locali e regionali”, continua Sacchetti.

Una responsabilità istituzionale che la Regione ha accolto volentieri: “Siamo pronti per avviare il percorso di reindustrializzazione dello stabilimento nella parte della lavorazione di plastiche non interessata dalla cessione”. Con un unico obiettivo: “Dare continuità all’attività industriale e salvaguardare l’occupazione”, ribadisce anche l’assessore al Lavoro, Giovanni Paglia. Così, dopo il ‘fuoco’ delle scorse settimane, è stata lanciata l’acqua sul rovente ‘incendio’ che ha colpito l’ex Saga a inizio marzo.

“Ora il clima è positivo. Siamo uniti per ricomporre questa crisi”, conclude Paglia. Lo sguardo del vicepresidente Vincenzo Colla, invece, è più prudente sul possibile ingresso di nuovi investitori: “Lascio il beneficio di inventario”.