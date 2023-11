Bologna, nasce Macron Campus. “Così cresciamo ancora”

Bologna, 30 novembre 2023 – Investire nella qualità per crescere ancora: con questo obiettivo nasce Macron Campus, il progetto che prevede la realizzazione di due nuovi building in un’area attigua a quella dell’attuale quartier generale di Macron, in Valsamoggia.

“La nostra nuova visione si chiama Macron Campus – spiega il Ceo Gianluca Pavanello –. Questo nuovo progetto è ovviamente legato al fatto che l'azienda sta continuando a crescere in modo importante. Per dare due numeri, noi nel 2019 abbiamo fatto 113 milioni di euro di fatturato, mentre quest'anno chiuderemo vicino ai 200 milioni, con in mezzo il periodo del Covid, quindi siamo quasi raddoppiati. L'obiettivo come è fatturato per il 2024? Noi quest'anno chiuderemo un po' sotto i 200 milioni, saremo intorno ai 195, quindi l'obiettivo sicuramente del 2024 è superarli, ma magari fare un altro più 20% come stiamo facendo quest'anno e quindi vorrebbe dire arrivare a 230-240 milioni. Negli ultimi anni abbiamo sempre mantenuto un ritmo di questo tipo di media e quindi vogliamo continuare a crescere in modo veloce, ma sano e sostenibile. Siamo dei grandi fautori della crescita organica, fatta con passi veloci, ma comunque corretti".

Lo sviluppo di Macron, spiega l’azienda, è “strettamente legato allo sviluppo della sua sede che già si distingue per la presenza di ampie aree verdi, un forte impegno per la sostenibilità ambientale e spazi dedicati al benessere delle persone, che siano esse dipendenti o ospiti in visita. Il futuro Campus sarà multifunzionale, con spazi destinati ad uffici e showroom, campi sportivi per il test dei materiali, spazi per attività produttive e per lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti finiti. La superficie complessiva passerà in questo modo da 55.000 a circa 100.000 metri quadrati, compresi 20.000 mq dedicati a spazi verdi certificati “Breeam”. Si andrà a configurare quindi un vero e proprio polo dedicato a rendere ancora più funzionali e all’avanguardia gli spazi dedicati ai dipendenti e allo sviluppo dell’azienda”.

“Ci stiamo trasferiti nel nuovo quartier generale Macron nel 2020 e oggi, vista la crescita che c'è stata, anche superiore alle nostre aspettative, dobbiamo iniziare a guardare più in là, alzare lo sguardo e iniziare a pensare a cosa ci servirà tra uno, due o tre anni – aggiunge Pavanello –. Quindi da qui l'esigenza e il desiderio di sviluppare ulteriormente la nostra sede e creare il Macron Campus. L'investimento per i nuovi building è di 25 milioni, che si va a sommare a quanto già realizzato. Abbiamo acquistato i terreni adiacenti, su cui andremmo a realizzare altri due building, uno più deputato alla produzione, uno invece più deputato a showroom, oltre a campi sportivi, lavorazioni di secondo livello, stoccaggio. Campi sportivi anche per testare i prodotti, ma non solo, e creare un vero e proprio campus. L'idea è quella di realizzare anche degli impianti outdoor, come un impianto da calcetto e indoor con un campo da basket 3x3 e un campo da padel con tutte le tribune, per testare i prodotti, per organizzare eventi, per il benessere anche dei dipendenti e degli ospiti dell'azienda”.