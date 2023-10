Magneti Marelli, la battaglia si sposta al ministero

Crevalcore (Bologna), 3 ottobre 2023 – La ’resistenza’ degli operai e delle operaie della Marelli in difesa di 229 posti di lavoro non si ferma. Dopo la fiaccolata di domenica sera con 1.500 persone, oggi, da Crevalcore, partiranno due pullman per Roma, dove è previsto il tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy. Sotto le finestre del Mimit sono attesi circa 200 tra lavoratori e delegati sindacali: un centinaio da Bologna e altrettanti da Bari e dagli altri stabilimenti del Gruppo Marelli.

La fiaccolata di domenica a Crevalcore per difendere lo stabilimento Marelli

Il presidio è previsto già dalle 13, tra le bandiere sindacali, mentre a Crevalcore e negli altri impianti del Gruppo, come annunciato, ci sarà uno sciopero di otto ore. Al tavolo è confermata la presenza del ministro Adolfo Urso e per l’Emilia-Romagna dell’assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, oltre ai leader nazionali delle sigle sindacali Fim-Fiom-Uilm. Colla auspica che l’azienda – controllata dal fondo Usa Kkr, impegnato anche nella delicata partita di Tim – "accolga le proposte formalizzate all’incontro in Regione", mentre giudica "importante la presenza del ministro Urso al tavolo romano". Una segnale di vicinanza apprezzato anche dai sindacati.

In attesa di capire se verranno fatti passi avanti e se partirà una trattativa in grado di mettere in discussione la procedura relativa alla chiusura dello stabilimento di Crevalcore (prevista dal primo gennaio 2024) come deciso da Kkr, quello che filtra è che questo summit potrebbe essere un’operazione ponte in vista di altri incontri. Insomma la strada rischia di essere lunga. E in salita.

Mario Garagnani, referente dell’automotive della Fiom-Cgil di Bologna, ammette che il ’sentiment’ tra i lavoratori è di "attesa spasmodica". Per quanto riguarda il tavolo di oggi, la speranza è che il "governo convinca la Marelli a ritirare la procedura di chiusura, puntando anche sul tema dei 6 miliardi di euro del Pnrr da investire sull’automotive".

L’altra leva su cui l’esecutivo dovrebbe insistere è quella "della partita di Tim su cui Kkr è impegnato", per poi avviare "un tavolo di prospettiva sul tema dell’auto". Massimo Mazzeo, segretario generale Fim-Cisl area metropolitana, si augura che al tavolo di oggi "si tolga dal tavolo la spada di Damocle della chiusura del sito il 31 dicembre". Per Mazzeo è fondamentale l’impegno del governo visto che "lo stop di Crevalcore lancerebbe un messaggio d’instabilità rispetto alla transizione ecologica in generale".

Anche Stefano Lombardi, segretario Uilm Bologna, punta sul ’lodo governativo’ per la risoluzione della vertenza, mentre Azione, dopo la visita del leader Carlo Calenda alla Marelli con la Fiom che se n’è andata, rilancia: "L’automotive in Italia sta andando a picco, ma una parte della sinistra e del sindacato non entra nel merito delle vicende Stellantis e Marelli". E Calenda invita il leader Cgil Maurizio Landini a un confronto tv.