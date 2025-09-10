Mancia obbligatoria, Ascom di Bologna boccia l’idea: “Proposta inapplicabile”

Bologna, 10 settembre 2025 – No alla mancia obbligatoria, “boutade” e anzi “proposte inadatte e inapplicabili, che portano solo a uno scontro tra clienti e imprese”. Ascom bolognese prende le distanze dalla proposta lanciata da Piero Pompili, direttore di sala del Cambio di Bologna, storico ristorante e uno degli ultimi posti rimasti dove mangiare lasagne degne di questo nome. Al Cambio è anche segnalato nella Guida Michelin nella sezione Bib Gourmand, gli indirizzi che garantiscono il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Pompili ha proposto l’istituzione della mancia obbligatoria anche in Italia come gesto salvifico del mondo della ristorazione che – a suo dire – rischia chiusure massicce nei prossimi anni. E uno dei problemi sarà la mancanza di personale di sala che sia sufficientemente motivato anche da uno stipendio adeguato allo sforzo richiesto da orari fuori dall’ordinario.

Ma la proposta non è piaciuta a tutti, anzi. “L’unico risultato è quello di dare visibilità a chi ha avanzato questa idea, che non tocca il cuore della questione – affonda Roberto Melloni, presidente Fipe-Confcommercio Ascom Bologna –. Quello dei salari è un problema non solo dei pubblici esercizi, ma di tutti i settori e di tutti i lavoratori. È trasversale e si ripercuote sull’inflazione e sul potere d’acquisto. Per questo, la questione mance non va banalizzata, ma affrontata come fatto da Fipe in passato, che ha ottenuto la loro detassazione”.

Secondo Melloni, inoltre, “la mancia deve rimanere un gesto libero e spontaneo da parte dei clienti e non un obbligo. Non si può pensare di scaricare sui clienti la responsabilità dei problemi del settore con uno scontrino maggiorato. Vanno invece affrontati i nodi strutturali alla base delle difficoltà dei pubblici esercizi e cioè la necessità di retribuzioni adeguate, rivedere il peso eccessivo della fiscalità sulla busta paga e il riconoscimento del valore nel mondo della ristorazione”.