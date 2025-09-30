Marco Bizzarri lascia Elisabetta Franchi: la fondatrice diventa presidente

Bologna, 30 settembre 2025 – Cambio al vertice nella griffe bolognese Elisabetta Franchi. Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, infatti, lascia la carica di presidente per fine mandato e al suo posto siederà la fondatrice della maison, Elisabetta Franchi. L’annuncio in una nota arrivata ieri sera che spiegava come “la società ha avviato un processo di rinnovamento della governance volto a supportare efficacemente le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società”. Secondo quanto riporta Milano Finanza, il manager avrebbe venduto le sue quote (del 23 per cento) a luglio e avrebbe dato le dimissioni all’inizio del mese. Oggi pomeriggio ci sarà la riunione del cda di Betty Blue Spa, la società che produce il brand bolognese Elisabetta Franchi.

Il curriculum di Bizzarri

Bizzarri è stato presidente e ad di Gucci dal 2014 al 2024. Dal 2005 al 2009 è stato presidente di Stella McCartney e dal 2009 al 2014 di Bottega Veneta. L’anno scorso era sbarcato nell’azienda di moda bolognese, diventandone presidente.

L’intervista a Vogue

A fine gennaio Franchi e Bizzarri avevano rilasciato un’intervista a Vogue molto complice, in cui la fondatrice del brand aveva così raccontato la collaborazione con il manager: “Dopo essermi ritirata dalla quotazione in borsa durante la pandemia, ho capito che non volevo essere “io”, ma volevo essere “noi”. Sapevo che quella era la strada che volevo percorrere, ma non sapevo come. Ho detto: “Potrebbe essere lui”, ma era un sogno a occhi aperti”.