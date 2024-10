Mattarella a Bologna per inaugurare la Biennale dell'economia di Legacoop

Bologna, 8 ottobre 2024 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Bologna a poche settimane dall’ultima visita, in occasione dell’80esimo anniversario dell’eccidio di Marzabotto. Appuntamento il 24 ottobre per inaugurare la Biennale dell'economia cooperativa di Legacoop, la due giorni (24-25 ottobre) di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia.

La Biennale - sotto il titolo "Futuro Plurale" - sarà caratterizzata da appuntamenti con rappresentanti nazionali e internazionali delle istituzioni e della politica, economisti, esponenti della cultura, dell'informazione e del mondo accademico.

Al centro del confronto la cooperazione, l'economia civile, il welfare, il lavoro, le politiche europee, industriali e per la sostenibilità, il futuro dell'agroalimentare e le risposte che le imprese cooperative possono dare per contribuire alla crescita del nostro Paese e adempiere alla loro funzione sociale, di fronte alle importanti sfide del futuro, da quella ambientale ed energetica alla trasformazione digitale.

La Biennale si svolgerà nel cuore di Bologna a Palazzo Re Enzo, mentre la sezione Off incontrerà i cittadini in diversi spazi della città per far conoscere storie cooperative e non solo offrendo attività culturali e di intrattenimento aperte a tutti.