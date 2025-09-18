Autunno caldo, Mazzetti: “Una trentina di crisi aperte. Sono coinvolti 2.500 lavoratori”

Bologna, 18 settembre 2025 – “Le condizioni per risolvere la vertenza Yoox ci sono tutte. La nostra posizione è netta: serve una trattativa vera. La rigidità aziendale sui licenziamenti rende il confronto difficile, ma esistono margini per trovare una soluzione. Il gruppo LuxExperience fattura centinaia di milioni di euro ed è quotato in Borsa...”. Stefano Mazzetti (Italia Viva), capo di Gabinetto della Città metropolitana con delega al Lavoro anche per il Comune, per anni in Regione si è occupato di crisi aziendali. E, a partire da Yoox, fa un quadro non positivo della situazione del nostro territorio.

Mazzetti, che cosa si aspetta per Yoox e le altre vertenze in corso?

“Per Yoox attendiamo il 23 settembre, quando è previsto l’incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy. Qui porteremo la richiesta di aprire una trattativa di pari dignità, senza la ’pistola fumante’ dei licenziamenti sul tavolo. Ma non c’è solo Yoox a preoccuparci...”.

Dal suo osservatorio, dobbiamo aspettarci un autunno caldo?

“Sì. Abbiamo tra Bologna e provincia 28 tavoli di crisi per aziende medio-grandi con 2.500 lavoratori coinvolti. Numeri importanti. E preoccupanti...”.

Quindi una trentina di aziende è a rischio?

“Sì. Parliamo di 28 vertenze diverse, però. In questi tavoli ci sono aziende con crisi aperte (come Yoox), altre in chiusura (come La Perla), altre ancora dove l’accordo è stato raggiunto ma va monitorato. Diciamo che dei 2.500 lavoratori citati, almeno la metà è direttamente coinvolto in cassa integrazione, rischio esuberi e altro”.

Quali sono i settori più colpiti?

“L’automotive (pensiamo a Marelli) e quindi la meccanica, il tessile (La Perla), l’elettrico e il caffè”.

Che tipo di soluzioni state studiando?

“Sto pensando di riconvocare in Città metropolitana il ’Tavolo della Ripresa’. Accanto ai tavoli di crisi già esistenti, l’idea è utilizzare uno strumento che non è legato solo alle emergenze, ma si tratta di uno spazio di confronto continuo tra istituzioni, sindacati e parti sociali per leggere i segnali di crisi in anticipo e, quindi, prevenire il peggio prima di dover ’curare’”.

Quindi il ’Tavolo della Ripresa’ si convoca solo in casi, diciamo così, eccezionali?

“Non possiamo muoverci soltanto quando le vertenze sono già aperte. Ma dobbiamo fare in modo di evitarle. Non dimentichiamo che ci sono anche i dazi internazionali: al momento non abbiamo ancora contezza degli effetti, ma a breve arriveranno i possibili contraccolpi sulla manifattura bolognese. Per questo serve una visione che tenga insieme la gestione delle difficoltà e le opportunità di crescita che ancora molte aziende stanno sfruttando”.

Teme che la locomotiva Emilia- Romagna smetta di correre?

“La locomotiva non si è fermata. Ma procede in salita. Anche perché oltre a Yoox vediamo un aumentare di casi in cui le aziende prendono decisioni unilaterali che coinvolgono i lavoratori. Ma qui da noi le decisioni verticistiche sono fuori dal modello Bologna”.

Perché si è diffuso questo modello rispetto al passato?

“Abbiamo a che fare con aziende che hanno sede in un altro Paese, non conoscono il nostro modello e si basano solo un approccio meramente giuridico, tralasciando il tema etico-sociale del problema. Qui non funziona così: le decisioni non sono calate dall’alto, ma si prendono assieme”.