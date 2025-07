Mense scolastiche a Bologna, il bando va deserto e il Comune lo proroga a Camst

Bologna, 4 luglio 2025 – Ribò-Camst, a settembre, preparerà ancora la pappa per materne, elementari e medie per conto del Comune. Questo non perché ha vinto il nuovo appalto, andato deserto, ma perché ai bimbi il pasto va garantito e il Comune ha deciso di concedere una proroga. Fino a quando non si sa. “La proroga tecnica – spiega Palazzo d’Accursio - è una misura che consente di prolungare la durata del contratto in essere così da garantire che il servizio possa riprendere in modo regolare a settembre, in continuità. Avrà una durata congrua per consentire all’amministrazione di provvedere a un nuovo affidamento”, senza interruzione del servizio. A ricostruire, determina dopo determina, ‘l’incredibile’ vicenda è la consigliera di FdI, Manuela Zuntini.

Che cos’è Ribò

Ribò è un ramo di azienda del Comune. Nata dalle ceneri di Seribo, Ribò viene affidata previo bando. Nel 2015, vincono Gemeaz-Elior e Camst (associazione temporanea di impresa-Ati). Nel 2018, Camst si mangia il 60% di Gemeaz e da lì va avanti da sola. Il contratto in essere, aggiudicato nel 2020 e del valore di 77.321.322,12 euro, scade a fine agosto. Il primo aprile, ricostruisce Zuntini, arriva la nuova gara da 104.965.882,97 euro. Scadenza dell’invio delle proposte: 15 maggio in tempo per il nuovo anno scolastico. Il Comune concede, però, una proroga di dieci giorni (scadenza domande 26 maggio) a seguito dell’”istanza di un operatore economico contenente la richiesta di differimento ultimo per la consegne delle offerte di almeno 30 giorni”. Così recita la determina del 7 maggio a firma della capo area Educazione, Veronica Ceruti, da cui dipende Ribò. Vista la richiesta, spiega Palazzo d’Accursio, “l’amministrazione ha spostato di 10 giorni la data di scadenza del bando, accogliendo in parte la richiesta e specificando il livello di approfondimento della proposta tecnica previsto nel progetto di gara e che pertanto non necessitava di ulteriori 30 giorni”.

Il bando va deserto

Fine della storia? No: il bando va deserto, proroga a Camst. "Ha dell’incredibile il fatto che la gara per un affidamento così rilevante e delicato come la refezione scolastica sia andata deserta”, accusa Zuntini che sta già preparando una richiesta di accesso agli atti e i documenti da inviare all’Anac, l’Authority anticorruzione, “se l’amministrazione non va nella direzione di assicurare trasparenza ed efficienza nell’affidamento del servizio di refezione, a beneficio di tutta la collettività. Non sono accettabili modalità di gestione delle procedure di affidamento che ostacolino la concorrenza”. In questa partita, osserva la consigliera “ci sono responsabilità dell’amministrazione: per un appalto così articolato lasciare 45 giorni di tempo per la presentazione delle offerte non era verosimilmente un tempo sufficiente. Tanto è vero che risulta che un operatore economico abbia chiesto una proroga”. Risultato? Gara deserta, “inevitabile proroga tecnica” pro Camst e zero informazioni “su come e quando l’amministrazione indirà una nuova procedura di affidamento”. La complessità del servizio di refezione e la gestione dei centri pasti “richiede modalità trasparenti, ma adeguate a consentire la partecipazione di operatori economici alternativi rispetto al gestore attuale”.