Mondo Convenienza, in 5 a processo per caporalato a Bologna Le accuse sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel magazzino di Calderara di Reno. Tra le persone coinvolte anche la presidente del Cda di Mondo Convenienza Holding Spa, Mara Cozzolino. Fissata per il prossimo 22 gennaio la prima udienza del dibattimento