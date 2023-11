Mortadella anti crisi: crescono produzione e vendite del salume di Bologna Igp

Bologna, 16 novembre 2023 – La Mortadella di Bologna Igp, in controtendenza rispetto alla frenata delle vendite in Europa dei prodotti mass-market, è in crescita. Nei primi nove mesi del 2023, infatti, ha registrato un incremento della produzione (+5%), delle vendite (+4%) e dell'export (+7,9%). Molto bene anche l'affettato in vaschetta (+5,8%). Basti pensare che da gennaio a settembre sono stati prodotti 28,8 milioni di chili e ne sono stati venduti oltre 25 milioni di chili.

Un po’ di dati

In Italia la grande distribuzione sembra essere il principale canale di vendita con una quota del 54,6%, invece al secondo e terzo posto troviamo il commercio tradizionale e i discount, rispettivamente col 28,5% e il 16,9%. Inoltre il 20,4% delle vendite è destinato alle esportazioni, prevalentemente nei Paesi Ue: Francia (30%) e Germania (25%). In generale, le vendite in Europa hanno registrato complessivamente un aumento del 9,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Germania e Spagna in particolare sono cresciute a doppia cifra, registrando un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 2022, rispettivamente del 17,3% e 13%.

La tutela delle nostre eccellenze

Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, dichiara l’orgoglio “delle performance nei primi nove mesi perché, in controtendenza con la battuta d'arresto nella crescita dei prodotti mass-market in Europa, confermata dal basso trend di crescita della salumeria (+1,9%). La Mortadella Bologna Igp ha continuato la sua inarrestabile crescita sia nel mercato interno, con un +4% che all'estero con +7,9%". Sottolinea infine: "Questo significa che la scelta del Consorzio di puntare sul posizionamento unico e distintivo di un prodotto garantito dal riconoscimento europeo Igp, con una lunga storia e tradizione, ma anche frutto di una costante ricerca e innovazione per andare incontro ai consumatori, si è rivelato premiante. In questo periodo, più che mai, una garanzia di qualità riconosciuta", aggiunge.