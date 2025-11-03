Testa da giganti. E se torna Ciro...

Gianmarco Marchini
Testa da giganti. E se torna Ciro...
Bologna
EconomiaMulte e accertamenti: il Comune di Bologna li invia (a breve) con un notifica sul cellulare
3 nov 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Multe e accertamenti: il Comune di Bologna li invia (a breve) con un notifica sul cellulare

Multe e accertamenti: il Comune di Bologna li invia (a breve) con un notifica sul cellulare

Nei prossimi giorni inizia la sperimentazione tramite l’app IO con i primi 3.000 da parte dell’ufficio entrate. Dal 2026 il servirà sarà esteso a tutti gli altri servizi: dall’anagrafe alle sanzioni

Il servizio di invio delle notifiche del comune di Bologna partirà tra pochi, iniziando dalla spedizione delle multe

Bologna, 3 novembre 2025 – Verso la digitalizzazione dei servizi e l'efficienza amministrativa. Questa è l’intenzione del comune di Bologna che, dai prossimi giorni, attiverà gradualmente SEND (Servizio Notifiche Digitali) la piattaforma nazionale gestita da PagoPA e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, accessibile anche tramite Pec o app IO, che sostituirà in alcuni casi l’invio della raccomandata consentendo di ricevere e consultare in modo sicuro, rapido ed economico gli atti amministrativi a valore legale. Bisogna quindi fare molta attenzione: la notifica che che rischia di celarsi tra le mille che arrivano sui nostri cellulari potrebbe essere l’unico mezzo attraverso il quale ci viene consegnata una multa da pagare o un accertamento tributario. 

