Navette per l’aeroporto di Bologna e bus Tper: arriva il biglietto unico

Bologna, 30 dicembre 2024 – Chi viaggia con Marconi Express dall’aeroporto alla stazione centrale di Bologna potrà successivamente effettuare spostamenti nell’area urbana su tutte le linee di Tper. Inoltre si potrà pagare con carte e dispositivi contactless prima a bordo dei bus di Tper passando poi per le validatrici di Marconi Express.

In sostanza, tariffe invariate e piena integrazione con il trasporto pubblico urbano: è questa la novità per l’anno nuovo di Marconi Express. In accordo con il Comune di Bologna e con Tper, dal primo gennaio viene infatti estesa a tutte le tariffe e a tutti i titoli Marconi Express, compresi quelli cartacei, l’integrazione urbana di 75 minuti dal valore di 1,50 euro, introdotta lo scorso anno per favorire la mobilità sostenibile.

Quanto costa il biglietto

Nel 2025, il biglietto di sola andata resta di 12,80 euro, l’andata e ritorno 23,30, la tariffa stazione centrale-Lazzaretto 2,30 euro. Le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni) continueranno a pagare 25,60 euro per l’andata e a 48,90 euro per l’andata e ritorno, i gruppi (minimo 10 persone) 10,50 euro a persona per l’andata e 19,80 euro per l’andata e ritorno.

Prorogata la linea 949

Viene, infine, prorogata al 9 marzo la linea con veicoli elettrici “Marconi Express 949”, gestita per offrire un’alternativa di trasporto, collegando l’aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea piazza Malpighi e senza soste intermedie. La linea “Marconi Express 949” è attiva dalle 5.40 (prima corsa da piazza Malpighi) a mezzanotte (ultima corsa alle ore 23.53 dall’aeroporto), con frequenza in questo periodo di una corsa ogni 66 minuti circa. Oltre ai normali titoli Marconi Express che prevedono l’integrazione di 75 minuti sulle linee urbane di Tper, per i bus “Marconi Express 949” è disponibile la tariffa scontata dal valore di 9,80 euro per il singolo viaggio, acquistabile sul sito, alle emettitrici presenti ai capolinea e attraverso l’app Roger, selezionando il titolo “Flex solo Bus 949”; la tariffa scontata non comprende l’integrazione urbana. Alla luce dell’utilizzo della linea “Marconi Express 949” da parte dei viaggiatori, Marconi Express, il Comune e l’aeroporto valuteranno la continuazione del servizio.