Negozio storico riapre i battenti a Bologna: nuova vita per La Felsinea di via Rizzoli

Bologna, 11 aprile 2025 – In tempi non tanto fortunati per i negozi del centro storico, una bella notizia per l’esagono di Bologna: domani (sabato 12 aprile) riapre La Felsinea, una bottega storica della città.

L’attività commerciale – associata di Confcommercio Ascom Bologna – è situata in via Rizzoli 38/b, proprio sotto le Due Torri. La Felsinea rappresenta una fusione tra tradizione e innovazione e celebra l’essenza della città attraverso una selezione di articoli da regalo e ricordi a tema bolognese. Nel suo repertorio, infatti, ci sono giochi a tema su Bologna, articoli di cartoleria ispirati alla città e tanto altro.

Un legame profondo con la storia

Fondata nel 1894 come Cartoleria Felsinea, questa storica bottega è stata per oltre un secolo un punto di riferimento per gli amanti della scrittura e dell’artigianato di qualità. Dal 1938, la famiglia Regazzi ha custodito con passione e dedizione questo luogo, tramandandone l’autenticità attraverso tre generazioni di donne. Oggi, tre amici bolognesi, uniti dall’amore per la loro città, raccolgono questo prezioso testimone, dando vita a La Felsinea: una bottega storica dall’anima nuova, grazie anche al supporto di Confcommercio Ascom Bologna.

Lo Shbrick e il Puzzle 3D dello Stadio Dall’Ara

L’apertura de La Felsinea sarà anche l’occasione per il lancio di Shbrick – Costruisci Bologna in Miniatura, che permette di ricreare lo skyline della città di Bologna con mattoncini da costruzione. Inoltre, sarà celebrata la ristampa del Puzzle 3D dello Stadio Dall’Ara, composto da 122 pezzi che riproducono fedelmente lo storico stadio del Bologna, un prodotto che ha già riscosso un enorme successo tra i tifosi e che ora sarà disponibile nuovamente per tutti gli appassionati.

La collaborazione con Succede Solo a Bologna

Oltre a offrire una selezione curata di prodotti, La Felsinea diventa punto di ritiro ufficiale dei prodotti di Succede Solo a Bologna, ente nato nel 2011 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura e il patrimonio artistico e monumentale di Bologna e provincia.