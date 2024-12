Neve sul Corno alle scale, skipass e pacchetti per studenti: quanto costa andare a sciare

Bologna, 11 dicembre 2024 – È tornata la neve sul Corno alle scale e, insieme con la stagione sciistica, torna da sabato 14 dicembre anche Corno Express. Per gli amanti della montagna, anche quest’anno sarà possibile accedere ad un pacchetto speciale che include sia attività che trasporti, a prezzi agevolati e accessibili a chiunque.

L’accordo, avviato l’anno scorso tra territorio Turistico Bologna- Modena, Corno alle Scale, Trenitalia Tper e Corno Express, si rinnova anche questa stagione, ma con alcune novità.

Le novità

Per l’appunto, oltre allo skipass, al treno e all’autobus (adesso attivi anche i weekend), si aggiungono al pacchetto anche le ciaspolate e, con l’acquisto della soluzione, sarà possibile accedere a ulteriori sconti per il noleggio dell’attrezzatura da sci e per il pernottamento a Lizzano in Belvedere (dal lunedì al venerdì) . “Corno Express ha mostrato ottimi risultati, nonostante le difficoltà della scorsa stagione invernale – spiega Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena –. Il pacchetto promozionale vuole essere una opportunità per tutti, soprattutto in questi tempi economicamente difficili”.

Prezzi per studenti

Si punta, infatti, sulle persone non auto-munite e sul target giovanile, i prezzi agevoli sono stati pensati anche, e soprattutto, per le studentesse e gli studenti che vivono in regione e a Bologna in particolar modo. “Fino a qualche anno fa non c'erano nemmeno bus sincronizzati da Porretta al Corno, andavano prenotati al telefono e molti turisti stranieri non sapevano come fare. Adesso, dalla città vai a sciare con 35 euro, senza usare l'auto, e con 10-15 euro noleggi gli sci sul posto. Per questo ci rivolgiamo gli studenti, come non mai. Più comodo di così, non ce l'abbiamo fatta”, precisa in merito Tommaso Palmieri, consigliere amministrativo di Corno alle Scale.

Si prospetta un’ottima stagione invernale anche per Barbara Franchi, sindaca di Lizzano in Belvedere che si mette in prima linea nella promozione del pacchetto, “ma sempre con l’obiettivo di promozione e tutela del territorio”, non lascia infatti trascurato il turismo sostenibile che si trova alla base del progetto eXtrabo: ampliamento dell’area di interesse turistico, redistribuzione dei flussi in tutto il territorio metropolitano, basso impatto ambientale e mobilità dolce e coinvolgimento delle realtà locali per un tessuto socio-economico coeso.

Con la speranza di un Natale ricco di neve, da questo sabato partirà la stagione e sarà possibile acquistare il pacchetto online sul sito di eXtrabo e ritirare poi i voucher dell’ufficio turistico di piazza Nettuno, in alternativa all’infopoint Trenitalia Tper della stazione centrale.