Pianoro, ecco la nuova Coop: lavori per 240 milioni di euro

Pianoro (Bologna), 8 maggio 2025 – Ha inaugurato il supermercato Coop di Pianoro, in via Padre Marella, dopo i lavori di restyling incominciati ad aprile e condotti a negozio aperto.

La Coop è stata al centro di un profondo rinnovamento per portare una nuova idea di acquisto, una spesa che risponde alle nuove esigenze e ai nuovi trend di consumo. Per realizzare questo nuovo progetto sono stati investiti quasi 240 milioni di euro.

Per festeggiare insieme a tutta la comunità la partenza della Coop tutta nuova, si è tenuto la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro, a cui hanno partecipato Luca Vecchiettini, sindaco di Pianoro, e Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa, inoltre, erano presenti Andrea Volta, vicepresidente Vicario, Edy Gambetti, vicepresidente, Andrea Cacchioli regional director, e, in rappresentanza dei soci Coop, Nadia Nanni consigliera Zona Soci Bologna Savena.

Dopo il momento istituzionale don Daniele Brusca ha benedetto la struttura.

Il supermercato con 44 lavoratori

Grazie ai lavori di restyling eseguiti, agli oltre 5.400 soci di Pianoro e a tutti i consumatori il rinnovato negozio Coop offre prodotti e servizi pensati per rispondere alle più disparate esigenze: la ricerca di qualcosa di veloce, di prodotti di primo prezzo per chi vuole una spesa conveniente o di quelli di alto pregio per chi desidera qualcosa di più esclusivo, fino ai prodotti locali per chi preferisce immergersi nella cultura gastronomica delle nostre terre.

La rinnovata Coop offre la sua qualità e i suoi servizi su una superficie di 1.000 metri quadri e può contare su 44 lavoratori.