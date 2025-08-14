Nuove idee per il turismo: "Città d’arte e spiaggia vanno proposte insieme"

Per far fronte alle difficoltà del turismo occorrono anche "nuove idee". Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome, ne è sicuro: "In presenza di un andamento del turismo nella città metropolitana in controtendenza rispetto al resto della regione, in particolare della Riviera, credo sia necessario non rimanere ancorati ad abitudini ormai non più attuali e pensare in termini più ampi e di alleanze". Un’alleanza, appunto, che superi distanze (non tanto quelle territoriali) e logiche vetuste, perché "i dati ci dicono che l’esperienza turistica classica non funziona più".

Ravaglia, come migliorare allora offerta e servizi attraverso nuove idee e alleanze?

"Serve nuova linfa. Non voglio parlare di originalità, ma di novità. Servono sinergie particolare, ad esempio tra Bologna città di arte e di cultura e la Riviera romagnola. Questa potrebbe essere un’idea che aiuta entrambe le comunità, perché Bologna è in controtendenza rispetto alle altre zone".

L’andamento cosa racconta, nello specifico?

"A Bologna il 57% delle permanenze è rappresentato da turisti stranieri, che in città si fermano di più degli italiani. Perché allora non condividere strategie di scambio e prevedere accordi?".

Da cosa nasce questa visione?

"Le stagioni non definiscono più la destinazione: Bologna funziona anche d’estate, mentre la Riviera flette proprio nella stagione estiva e vuole proporsi anche in inverno, ad esempio per il Capodanno. E non solo...".

C’è di più?

"Le offerte tradizionali, come le vacanze sotto l’ombrellone, non colgono più le preferenze e i trend dei turisti, occorre quindi un’offerta più variegata in termini di esperienza e anche più mobile sul territorio".

Che intende?

"Tradizionalmente siamo abituati a concepire la Riviera come alternativa alla città. Potrebbe essere vero per il turismo di prossimità, ma di certo non lo è per il turismo internazionale, che vede il territorio come un’unica realtà da conoscere e percorrere e che può quindi presentarsi anche con un’offerta integrata".

Sfruttando proprio la cospicua presenza di visitatori stranieri...

"Questo anche il virtù del fatto che la percezione delle distanze per chi proviene da fuori Italia è molto diversa dalla nostra. Per non parlare dei turisti statunitensi, abituati a colmare distanze ampissime".

E così una gita in Romagna può essere vista come un’attività satellite per chi visita Bologna?

"L’offerta di Bologna e della Romagna possono integrarsi perché il sistema territoriale è già integrato: territori vicini geograficamente, collaborazione istituzionale, cultura d’impresa condivisa".

E per quanto riguarda il tema della mobilità?

"Le grandi infrastrutture del turismo sono comuni. Penso all’aeroporto di Bologna, al porto di Ravenna, all’autostrada A1".

Insomma, manca soltanto la volontà di spingere di più verso una vera alleanza?

"Coordinare l’offerta, costruire e valorizzare pacchetti comuni con cui proporre il territorio all’estero, e non solo, allarga l’offerta e crea strumenti per trattenere i flussi turistici sul territorio. Offrendo anche alternative alle mete più consuete, come Milano, Venezia, Firenze e Roma, ora abbastanza inflazionate".