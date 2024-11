Nuovi voli da Bologna con Ryanair: dove si può andare con meno di 25 euro

Bologna, 28 novembre 2024 – Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria: sono queste le tre nuove rotte per l’inverno di Ryanair dall’Aeroporto Marconi di Bologna.

La compagnia aerea lancia oggi l’operativo invernale 2024 con 43 rotte di cui, appunto, tre nuove, insieme a un incremento di frequenze su oltre 10 destinazioni esistenti molto gettonate come Barcellona, Malta, Vienna e Lamezia Terme.

Il vettore intende continuare a investire e aumentare il traffico nella regione Emilia-Romagna e in Italia.

La compagnia aerea utilizzerà gli attuali 11 aeromobili, inclusi 4 Gamechanger, “che rappresentano un investimento di oltre 1 miliardo di dollari e supportano oltre 4.600 posti di lavoro nella regione, guidando al contempo il turismo in entrata per tutto l'anno a Bologna e nella regione Emilia-Romagna”, fa sapere il Marconi in una nota.

La compagnia, che opera a Bologna da 16 anni, punta a 5,8 milioni di passeggeri all'anno (+9%). Attualmente, fino ad oggi ha trasportato oltre 49 milioni di passeggeri.

Per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per Bologna, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da soli € 24,99 per i viaggi fino a fine marzo, disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, evidenzia che "operiamo da e per Bologna da 16 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti di Bologna e dell'Emilia-Romagna".

Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione dell'Aeroporto di Bologna, conferma che "la collaborazione con Ryanair, avviata nel 2008 e confermata nel corso degli anni, rimane per noi un asset fondamentale per la crescita dell'aeroporto e del territorio. Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato insieme".