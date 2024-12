Nuovo stabilimento Landoil nel Bolognese: investimento da 10 milioni

Castel Maggiore (Bologna), 7 dicembre 2024 - Landoil Technology investe 10 milioni di euro per un nuovo stabilimento e centro di ricerca nel Bolognese, a Castel Maggiore. L'azienda fa parte del Gruppo A+B Industrial Tools Company, specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali. Gli obiettivi dell'investimento, che ha permesso la realizzazione di un impianto di ultima generazione, sono incrementare la capacità produttiva dell'azienda e creare un sito all'avanguardia e innovativo in cui sicurezza degli operatori e sostenibilità ambientale sono al centro di tutta l'attività.

Il nuovo stabilimento di Landoil è stato progettato secondo i principi dell'Industria 4.0, con un'automazione che copre il 60-70% della movimentazione dei materiali nei comparti di produzione e logistica. Con una produzione giornaliera di 75mila litri e una gestione di 1,5 milioni di litri di stoccaggio, l'impianto si colloca tra le strutture più moderne e performanti del settore.