Un nuovo supercomputer al Tecnopolo di Bologna: ecco cosa farà

Bologna, 5 dicembre 2024 – Un nuovo supercomputer è in arrivo al Tecnopolo di Bologna. Il consorzio italiano Innovate si è aggiudicato la gara per la realizzazione del primo supercalcolatore industry-grade promosso dall'impresa comune EuroHPC (EuroHPC JU).

Dopo l'installazione di supercomputer come Leonardo, come HPC6 di Eni, o come Pitagora, che hanno portato l'Italia al terzo posto al mondo per potenza complessiva di calcolo, il progetto Innovate rafforzerà ulteriormente il ruolo del Paese nell'ambito del supercalcolo. Lo farà in maniera inedita, perché, per la prima volta, EuroHPC ha promosso un'azione (cofinanziata al 35%) rivolta a consorzi di partner privati per arricchire l'infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo all'avanguardia, dedicato e disegnato per l'industria con gli opportuni standard di accesso, operatività e sicurezza.

Cosa farà il nuovo supercalcolatore

Il nuovo supercomputer sarà finalizzato soprattutto allo sviluppo industriale. Sarà il primo, infatti, rivolto a consorzi di partner privati. Il sistema sarà quindi "disegnato per l'industria, con gli opportuni standard di accesso, operatività e sicurezza", fa sapere Cineca, che lo gestirà all’interno del Tecnopolo di Bologna. Permetterà di accelerare l'adozione dell'AI e più in generale di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per lo sviluppo industriale e tecnologico in Italia e in Europa. Il supercomputer supporterà numerose applicazioni, tra cui manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi industriali, simulazioni ingegneristiche, sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale ed erogazione di servizi di Ia. Inoltre, il progetto promuoverà l'accesso a tecnologie avanzate anche per le piccole e medie imprese, sostenendo così l'ecosistema innovativo italiano.

Il progetto

EuroHPC, spiega una nota, è un'iniziativa nata nel 2018, con l'obiettivo di sviluppare nell'Ue un ecosistema leader nel supercalcolo e nel calcolo quantistico.

Il consorzio Innovate, invece, è coordinato da Cineca e composto da Almawave (Gruppo Almaviva), Autostrade per l'Italia, Bi-Rex, fondazione Icsc - Centro Nazionale di Ricerca in HPC Big data and Quantum Computing, Fondazione Ifab, Snam, UnipolSai.