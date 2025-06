Officine Maccaferri: commessa da 25 milioni di dollari con l’esercito Usa

Bologna, 24 giugno 2025 – Una maxi commessa dal valore di massimo di circa 25 milioni di dollari: è quella che si è aggiudicata Officine Maccaferri con il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti. Il contratto quinquennale è stato firmato dalla controllata statunitense Maccaferri Inc, che fa sempre capo ad Ambienta Sgr e riguarda la fornitura di gabbioni in rete metallica per la protezione di infrastrutture critiche e territorio da inondazioni e per la mitigazione del rischio idrogeologico.

"Il prodotto – spiegano da Officine Maccaferri – può essere riempito in maniera rapida sul posto con materiale disponibile in loco, creando così un’efficace barriera modulare” da usare come strumento “di ingegneria per l’adattamento climatico, contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle infrastrutture e delle comunità vulnerabili”.

Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, i disastri legati alle alluvioni sono aumentati del 134% dal 2000, con impatti sempre più gravi su territori, comunità e infrastrutture. Nel 2024, si stima che gli eventi catastrofali legati all’acqua abbiano causato perdite economiche superiori a 550 miliardi di dollari a livello globale. Per questo, la capacità di contenere e gestire il rischio idraulico e di alluvioni assume un ruolo sempre più centrale nelle politiche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

“L’aggiudicazione di questa commessa rappresenta per il Gruppo un traguardo di grande rilevanza strategica, che consolida ulteriormente la nostra presenza sul mercato statunitense e conferma ancora una volta la fiducia delle istituzioni statunitensi nella qualità e nell’affidabilità delle nostre soluzioni”, è il commento di Stefano Susani, Ceo di Officine Maccaferri