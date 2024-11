Gli orari del bus che collega di notte l’aeroporto di Bologna con la stazione

Bologna, 22 novembre 2024 – Più corse per il bus che collega di notte l’aeroporto Marconi di Bologna alla stazione dei treni: da lunedì si rinnovano i servizi di trasporto su bus tra la città e lo scalo per rispondere così alle esigenze dei viaggiatori e dei lavoratori aeroportuali.

Bus aeroporto-stazione: quante corse e orari

Il collegamento nelle ore notturne tra l’aeroporto e la stazione di Bologna sarà interamente assicurato dalla linea 944, servizio di Tper dal costo di 4 euro, che durante la notte offrirà 12 corse ogni mezz’ora.

Mentre il People Mover (la navetta monorotaia) del servizio Marconi Express è

attivo dalle 5.40 alle 24 (ultima corsa alle ore 23.53 dall’aeroporto), con frequenza di una corsa ogni 66 minuti circa; la linea 944 funziona dalle 4 alle 2.

In orario diurno il bus collega l’aeroporto con l’ospedale Maggiore, con corse ogni 20 minuti e fermate “Santa Viola”, “Pontelungo”, “Triumvirato” e “Birra”, utili per l'interscambio con le altre linee della rete urbana e suburbana di bus.

In orario notturno, il servizio garantisce 6 corse dall’aeroporto alla stazione (con partenze alle ore: 00.15; 00.45; 01.15; 01.45; 4.30; 5.00) e 6 corse dalla stazione all’aeroporto (con partenze alle ore: 00.40; 1.10; 4.00; 4.30; 5.00; 5.30). In stazione la fermata è in piazza delle Medaglie d’oro.

La linea 944 assorbirà le 4 corse (2 dall’aeroporto e 2 dalla stazione) precedentemente offerte dal servizio notturno del “Marconi Express 940”, che quindi cesserà.

Dove comprare i biglietti e quanto durano

I biglietti di corsa semplice della linea 944 comprendono l’integrazione di 75 minuti per effettuare spostamenti sulle altre linee urbane di Tper.

Sono acquistabili direttamente a bordo dei bus utilizzando il validatore con carte contactless, con l’app Roger, sul sito Tper, alle emettitrici automatiche presenti in aeroporto, presso le biglietterie Tper e alle rivendite autorizzate più prossime alle fermate della navetta.