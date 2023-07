Packaging: la sfida del futuro sta tra innovazione e tradizione

Bologna, 12 luglio 2023 - L’arte del packaging si riunisce al Mast Auditorium per l’evento organizzato da QN - il Resto del Carlino, con Bper Banca main partner, dedicato alle nuove frontiere del settore, tra sicurezza, praticità, design e sostenibilità. Le imprese bolognesi e regionali, leader nazionali nel settore, si confrontano sul tema, con due panel moderati da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Al suo fianco nell’introduzione, la direttrice delle quattro testate Monrif, Agnese Pini.

“Il nostro mondo industriale è dentro un fortissimo flusso di cambiamento, e bisogna interpretarlo - spiega Pini -. Nell’appuntamento di oggi, è interessante la ricaduta che questa ricchezza e questa forza produttiva hanno sul territorio, in termini di welfare, di benessere, riproposto nelle città. E questo ha pochi termini di paragone. C’è una cifra molto legata all’Emilia Romagna, cioè la capacità di grandi famiglie imprenditoriali di rinnovarsi, mantenendo le radici nella tradizione”.

E Bologna sa bene cosa voglia dire fare impresa, mostrando sempre un attaccamento alla tradizione. Ne discutono Agnese Pini e il sindaco Matteo Lepore, affrontando il tema della città smart. “L’obiettivo del mandato è il progresso, inteso come innovazione e progresso scientifico - spiega il sindaco -. Bologna ha sempre inventato, con Università, Centri di ricerca e il Tecnopolo. Ma dobbiamo porci i problemi per essere i primi a trovare soluzioni. Abbiamo esempi importanti di come si fa innovazione, creando economia circolare che trova soluzioni”. Bologna, insomma, “non farà mancare la sperimentazione - conclude Lepore -. Ma per resistere dobbiamo avere un piano di politiche industriali a prova di futuro, trovare soluzioni, non smettere di voler migliorare la nostra vita”.

Sostenibilità, progresso e sviluppo sono le tre chiavi di lettura del packaging, che “ha affrontato sfide durissime - spiega Baroncini -. E che si trova nel luogo che lo rappresenta al meglio. Le grande imprese sono famiglie, proiettate nel domani”.

L’incontro con le imprese

Alberto Vacchi, presidente e Ad di Ima, racconta – in un intervento registrato – lo scenario del packaging, insistendo sul legame che lega le aziende al territorio emiliano romagnolo. “Oggi siamo rivolti verso gli investimenti esteri, che ci consentono di rimanere a casa, mantenendo la competitività”, spiega Vacchi. A distanza, anche il commento di Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group: “Qua ci sono scuole, filiera, servizi tecnici: c’è il distretto, per questo questa grande filiera è germogliata in questa terra. Nelle emergenze si vede la capacità di un territorio di reagire: anche nel caso dell’alluvione ci siamo riusciti. Questa è la coesione sociale”.

Sul palco con Valerio Baroncini, invece, il ceo di Coesia, Alessandro Parimbelli. “L’innovazione tecnologica porterà a soluzioni molto più efficienti per i nostri clienti - afferma Parimbelli -. Registriamo rallentamenti naturali, ma il settore del packaging resta positivo con una crescita del 22-26% stimata per i prossimi anni. Il digitale sta cambiando in modo profondo il nostro lavoro”.

Il ruolo di Bper banca

Main partner dell’evento è Bper Banca, al fianco delle imprese nella transizione e nei cambiamenti sociali, economici ed ecologici. “Il packaging è un settore di grandi dinamicità all’interno del Made in Italy, ed è fondamentale per Bper Banca affiancarlo - evidenzia Davide Vellani, responsabile direzione imprese e global transaction della Banca -. Un settore che è caratterizzato dalla convivenza di imprese di grandi dimensioni, multinazionali, e di aziende di piccola dimensione, molte volte subfornitori della filiera che in questo momento hanno esigenze di sostegno dalla parte dello stato bancario. Siamo al loro fianco sostenendo il processo di investimenti, seguendo il percorso di sviluppo”.

Il sostegno di Bi-Rex

Il presidente del conpetence center di Bi-Rex, Domenico Bambi, racconta il legame tra il settore del packaging e il centro di competenze dell’ultimo anello dell’industria 4.0. “Per accelerare l’innovazione in tutti i settori, soprattutto in quelli di alta tecnologia con il packaging, bisogna ricordarsi che nessuno ce la fa da solo - sottolinea Bambi -. È necessario trovare compagni e colleghi per condividere esperienze e ridurre il tempo. Lavoriamo particolarmente su piattaforme o tecnologie di secondo livello, ma 15 progetti finanziati hanno delle inclusioni e delle ricadute nel packaging”.