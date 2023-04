Partecipate di Stato, due bolognesi nei cda: Baroncini (Eni) e Giorgetti (Leonardo)

Bologna, 13 aprile 2023 – Due donne bolognesi entrano nei consigli di amministrazione di due fra le più importanti aziende pubbliche del Paese. Fra i nomi indicati dal Mef, il ministero dell’Economia e delle finanze, per il cda di Eni, colosso dell’energia, c’è quello di Elisa Baroncini, ordinario di Diritto internazionale nel dipartimento di Scienze giuridiche dell’Alma Mater.

Nel cda di Leonardo – l’ex Finmeccanica, azienda attiva nei settori della difesa (è la dodicesima al mondo), dell’aerospazio e della sicurezza il Mef ha indicato Enrica Giorgetti, donna di impresa dal solido curriculum, dal 2005 direttrice generale di Farmindustria.

Continuano così, da parte del governo Meloni, le nomine di professioniste bolognesi in ruoli di prestigio nelle società partecipate. E non è escluso che possano esserci presto ulteriori novità, nell’ottica di un rinnovamento ‘in rosa’.

Giorni fa, nel cda di Rai Way , società quotata per conto Rai, era stata nominata Alessandra Costanzo, fra le massime esperte di campi elettromagnetici, ordinaria all’Unibo nel dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione ‘Guglielmo Marconi’.

Laurea con lode in giurisprudenza all’Unibo, dottorato in Diritto dell’Unione europea, la Baroncini è Visiting Professor in diversi atenei stranieri e, fra l’altro, membro del Consiglio scientifico dell’ISA, l’Istituto di Studi avanzati dell’Unibo.

Anche la Giorgetti – sorella di Ilaria, già presidente del quartiere Santo Stefano, e moglie dell’ex ministro Maurizio Sacconi – ha una formazione tutta bolognese: diplomata al liceo Galvani, è laureata in giurisprudenza all’Alma Mater.

Dopo gli studi, lascia presto Bologna per ricoprire incarichi prima in Montedison, poi in S.I.V. – Società Italiana Vetro – poi in Federchimica e in Autostrade.