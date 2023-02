People Mover Bologna, orari ridotti e un nuovo software per combattere il freddo

Bologna, 3 febbraio 2023 – Per oltre un mese il People Mover viaggerà a scartamento ridotto per poter installare un nuovo software che permetterà alla monorotaia di funzionare anche in condizioni climatiche avverse.

People Mover, nuovi orari da lunedì 6 febbraio

Da lunedì prossimo, 6 febbraio, e fino al 16 marzo, la navetta tra l'aeroporto e la stazione sarà in servizio dalle 7 alle 21, mentre dalle 5.40 alle 7 e dalle 21 a mezzanotte il collegamento sarà garantito attraverso bus-navetta. L'intervento, spiega la società di gestione Marconi Express, "è stato programmato in modo da contenere i disagi per gli utenti e non interferire con il traffico del Marconi". Per questo, di domenica il People Mover sarà attivo dalle 7 alle 24, mentre il lunedì viaggerà dalle 5.40 alle 22.

Il software anti-freddo

L'intervento, spiega ancora Marconi Express, consiste nell'installazione e nel collaudo del cosiddetto 'Winter Mode', cioè "un software che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, migliorando quindi il servizio per cittadini e utenti".

Durante il periodo di sviluppo e test del programma sarà necessario effettuare alcune corse notturne, anticipa la società, ma "i veicoli arrecheranno il minor disturbo possibile alle abitazioni in prossimità del tracciato e le attività saranno condotte nel rispetto dei limiti acustici". In funzione delle condizioni meteo, infine, "la programmazione dell'intervento potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate".