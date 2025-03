La Perla e il summit a Roma, i sindacati: “Salviamo le 55 lavoratrici”

Bologna, 12 marzo 2025 – “Calderone ci ascolti”. È questo il grido dei sindacati in attesa dell’incontro di domani mattina al ministero del Lavoro su La Perla, mentre fuori dalla sede romana di palazzo Marco Biagi si terrà il presidio delle ‘perline’, le operaie del gruppo. Manca (apparentemente) solo un ultimo miglio per risolvere la vertenza.

Appelli dai rappresentanti sindacali

Secondo Mariangela Occhiali di Uiltec Emilia-Romagna “il tempo è scaduto, la ministra decida cosa fare”. Occhiali sollecita Calderone e anticipa ciò che chiederà domani al ministero: "Lo deve a chi da anni sta lottando per tenere aperta quest’azienda – dice -. Senza le 55 lavoratrici ora nel limbo della cassa integrazione, La Perla è un’azienda monca. Dobbiamo salvarle per dare un futuro a questo asset”.

Aspettative di chiarezza e risoluzioni rapide

Stefania Pisani di Filctem Cgil spera invece in un “incontro efficace con risposte chiare e non dilatatorie o vaghe. Non abbiamo più tempo, le lavoratrici vogliono risposte”. Un dilazionamento dei tempi che preoccupa le sigle sindacali. “Non si sta capendo la gravità della vertenza, i fatti mostrano che Mimit e ministero del Lavoro non siano concordi su determinati temi. Nessun piano industriale potrà essere realizzato se non riportiamo in azienda queste lavoratrici. Solo accompagnando le competenze al rilancio, possiamo pensare di salvare completamente La Perla”, chiude Pisani.