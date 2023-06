Philip Morris a Bologna: investimento di centinaia di milioni per prodotti di nuova generazione

Bologna, 11 giu. – Nuovo investimento di Philip Morris a Bologna: la multinazionale del tabacco farà "un importantissimo investimento di centinaia di milioni", annuncia Marco Hannappel, vice presidente europeo e presidente Europa sud occidentale, al 'Forum in masseria', nel corso di un dibattito a cui partecipa il ministro Adolfo Urso.

Il nuovo investimento - ha precisato - partirà da quest'anno e proseguirà nei prossimi "per fare prodotti di ultimissima generazione, che ancora non esistono sul mercato mondiale. Li facciamo in Italia con il genio e i macchinari italiani, perché l'Italia ha grandissime possibilità di crescere".

A Bologna, Philip Morris è presente dal 1963 con il sito produttivo di Zola Predosa, ampliando nel 2016 la sua presenza con l’apertura dello stabilimento nella zona industriale di Crespellano. Entrambi i siti, che impiegano più di 1.600 persone, sono dedicati ai nuovi prodotti senza combustione.

A Crespellano, l’anno scorso è stato inaugurato nuovo centro per l’alta formazione delle competenze (FOTO) legate a Industria 4.0: un centro di sviluppo delle competenze per la formazione continua e il trasferimento tecnologico.

